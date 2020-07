Drama en 'Pasapalabra': un concursante se queda a una respuesta de ganar 334.000 euros

Entre el público de Pasapalabra se escuchó este viernes 10 de julio un grito desgarrador. No era para menos: Pablo Díaz acababa de fallar la última pregunta que le habría permitido llevarse el bote del concurso: nada más y nada menos que 334.000 euros. Este joven violinista tinerfeño de 23 años es desde el pasado 26 de junio el nuevo rival de Nacho Mangut.



"Contiene la 'Y'. Apellido de la artista a la que pertenece el libro Historia potencial y otros ensayos", le preguntó Roberto Leal. Su respuesta ("Chouduriz") pudo resultar un tanto confusa, pero el presentador no tuvo dudas ya que el apellido correcto era "Azoulay". La rabia del presentador, Pablo y el público quedaron patentes, pues se da la casualidad de que hace sólo unos días el concursante habría ganado el "rosco" si no fuera porque también falló en la letra 'Y'.



El concursante había completado la práctica totalidad del Rosco y se encontraba a sólo una pregunta del montón de billetes que iba a emplear para "ayudar" a sus padres. Con 10 segundos por delante, Pablo parecía convencido de tener la respuesta correcta.





??? La jugada maestra que acaba de hacer @pablodiazviolin nos ha dejado sin respiración ???. ¡Y se pone a una palabra de 280.000 euros! https://t.co/DyOMSfTBlE #Pasapalabra32 pic.twitter.com/OhkfNGTA3J — Pasapalabra (@PasapalabraA3) June 29, 2020

Pablo Díaz se estrenó en 'Pasapalabra' (Telecinco) el 26 de enero de 2017 y aunque rozó en varias ocasiones el bote del programa nunca logró completar correctamente 'El rosco'. Precisamente por esoreconoció ante Roberto Leal.En su primera etapa, con 19 años, Pablo se convirtió en uno de los concursantes más jóvenes que hasta ese momento habían pasado por el concurso. Permaneciópero su aventura se vio truncada después de que uno de sus rivales, Julio Escartín, profesor de música zaragozano y autor de un diccionario inverso con 80.000 definiciones, consiguiera resolver el rosco en su primer día como concursante y llevarse los 318.000 que acumulaba el bote. Toda una hazaña en la historia del formato.