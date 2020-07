La filtración de Saray sobre la final de Masterchef 8 podría costarle 100.000 euros

Si anoche viste la final de Masterchef 8 quizá reparaste en que la polémica concursante Saray Carrillo, expulsada semanas atrás tras presentar al jurado un plato con una perdiz cruda y sin siquiera desplumar, apareció junto al resto de los aspirantes, pero luego no copó ni un solo momento de protagonismo.



Eso después de que semanas atrás, en el programa que ofreció la prueba de repesca, la cordobesa pidiera disculpas por su actitud y limara asperezas con el jurado del concurso.



¿Por qué apenas se vio a Saray y no estaba ni siquiera en los momentos finales, cuando se dio a conocer a la ganadora? El programa seguramente editase la grabación con tal de "borrar" su presencia después de que la polémica concursante filtrara supuestamente el resultado de la final del concurso.



El pasado 25 de junio, la cordobesa subió una imagen en una de sus "stories" de Instagram donde aparecía la clasificación de los finalistas del programa emitido anoche, en la que exponía que la ganadora sería Ana, seguida de Andy, Iván, Alberto y Luna.



Al darse cuenta de su repercusión, la borró enseguida, pero muchos usuarios ya habían hecho captura de la imagen:







La polémica imagen la subió el mismo día en que se grabó la final emitida anoche. Su cuenta en Twitter asociada a Masterchef, como ha explicado la propia Saray en otro perfil que ha creado usando el nombre del concurso.Que la lista que publicó fuera calcada a lo que realmente se vio anoche hizo que sufuera tan comentado o más que el propio resultado en las redes sociales, convirtiéndose en trending topic y generando cantidad deLa filtración podría salirle cara a la educadora social de 28 años, que explotó en el programa el hecho de ser



José María , otro de los concursantes de esta edición, que se quedó a las puertas de la final tras estar siete semanas seguidas con el pin de la inmunidad, explicó en una entrevista tras su salida que el ganador nunca se conoce antes, pese a grabarse con días de antelación a la emisión, porque "unaes el mejor de los motivos. No me la voy a jugar. Es difícil saber quién ha ganado y no poderlo decir. No lo sabe ni mi pareja".Si Saray, como es previsible, firmó el mismo contrato que sus compañeros, losde Masterchef podrían reclamarle una indemnización estratosférica.La cordobesa ha sido una de las concursantes más polémicas de toda la historia del programa, ya que tras su sonrojante expulsión, no dudó en cargar públicamente contra los jueces y sus compañeros, además de, llegando a admitir que ella no se presentó, sino que se pusieron en contacto con ella a través de las redes sociales para entrar.Shine Iberia, la productora de Masterchef, salió al paso de talpublicando una foto de ella en el casting de Sevilla.