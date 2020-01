El vídeo viral de Samantha, la concursante alicantina de Operación Triunfo: "Un saludo a Rajoy"

La cantante beniarresina Samantha Gilabert se ha convertido en una de las 16 concursantes de 'Operación Triunfo'. La cantante de la provincia de Alicante, que eligió la canción catalana «Que tinguem sort» de Lluis Llach, se ha convertido en una de las participantes que más comentarios han generado en redes sociales con motivo del estreno de 'OT 2020', y no precisamente por motivos musicales.





No me quiero enganchar a @OT_Oficial por ahora pero esto tenía que verlo. Es la canción que sonó en el funeral de mi abuelo ? No me ha emocionado tanto como la original o las versiones de @ManuGuix, @DaniFlaco_ o @la_guiteras (#ElCorDeLaCiutat), pero muy bien Samantha. #OTGala0 https://t.co/TIHKLX6ub2