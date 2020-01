La beniarresina Samantha Gilabert, participante de Operación Triunfo 2020

La ilicitana Valery se quedó a las puertas de entrar en la Academia más famosa de la televisión y fue una de las eliminadas de la Gala 0.

La beniarresina Samantha Gilabert, de 25 años, ha sido elegida como una de las concursantes de la nueva edición de 'Operación Triunfo'. Su interpretación de la canción en catalán «Que tinguem sort» de Lluis Llach en la Gala 0 convenció al jurado de 'OT 2020' que destacó que merecía pasar directamente a la Academia "por su valentía y dulzura".





Samantha interpretó "Que tinguem sort" de @lluis_llach en la boda de su hermana y hoy lo hace en el escenario de Operación Triunfo ?? ¿Conseguirá convencer al jurado para ser elegida concursante? ? #OTGala0 pic.twitter.com/uxAWq2BqS6 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) January 12, 2020

Valery

La siguiente aspirante en actuar es Valery, que defenderá su propia versión de "Titanium" de @davidguetta y @Sia ?? #OTGala0 pic.twitter.com/UU7UKAHeNt — Operación Triunfo (@OT_Oficial) January 12, 2020

La joven de la provincia de Alicante es graduada en Turismo y. Además, tiene conocimientos en solfeo, lenguaje musical y está cursando canto y piano. Samantha Gilabert , antes de entrar al programa, formaba parte de grupode música en valenciano y actualmente tiene un disco en el mercado. Entre sus referentes musicales destaca aUna de las canciones que cantó la alicantina en los castings fuebanda sonora de la película "La familia Bélier" que trata sobre una familia en la que todos son sordos excepto una hija. Gilabert justificó su elección en que se siente identificada dado que ella tienedesde que nació, lo que suponeLa joven cantante señaló también durante su casting que, a pesar de que normalmente no utiliza los audífonos para cantar, los llevó al casting para"Los audífonos no son para cantar, tienen un mecanismo que se acopla", señaló. Y es que la pérdida de audición no le limita a la hora de cantarLa ilicitanano tuvo la misma suerte que Gilabert y fue una de las expulsadas de la Gala 0 del conocido programa musical. La joven de Elche, que interpretóno logró convencer ni al jurado ni a los profesores y público y