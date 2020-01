Supervivientes "tienta" a dos políticos para participar en su nueva edición

Una vez acabada, no sin polémica, la edición de este año de Gran Hermano Vip, Telecinco ya mira hacia su siguiente reality. Y en esta ocasión no va a poder ser Gran Hermano Dúo. La edición de parejas famosas, que era la que se emitía durante el invierno, va a tener que quedar pospuesta al menos hasta el año que viene La principal cadena de Mediaset necesita que se calmen los animos con su programa estrella para volver a emitirlo. No en vano la fuga de anunciantes hizo mucho daño al formato más allá de que a pesar de todo siguiera siendo líder de audiencia que eso es lo que en buena medida le importa a las cadenas.

Y si hay un reality que funcione bien a nivel de audiencia en Telecinco ese es, sin duda, Supervivientes. El concurso en el que los famosos pasan hambre y todo tipo de penalidades con el único objetivo de llegar a ganar una importante cantidad de dinero es el que mejores registros de audiencia cosecha siempre. Y eso en Telecinco lo saben. Por eso es importante elegir bien quién va a formar parte del reality.

Desde hace unos días se habla ya del casting. No en vano muchos ven el programa no porque les guste el formato sino por quién participa. No hay que olvidar que el año pasado fue la presencia de Isabel Pantoja la que movió masas después de que la tonadillera firmara un millonario contrato con Telecinco. Este año el objetivo es estar a la altura y eso va a ser difícil.

Supervivientes arrancará, según las últimas previsiones, antes de lo previsto. La audiencia del Duo obliga a replantearse el año por lo que puede que este formato empiece a emitirse en febrero. Es por eso que ya están sonando los primeros nombres de candidatos. Hoy desde "El programa de Ana Rosa" varios colaboradores del club social, la parte del corazón del programa, han desvelado el nombre de dos políticos a los que se ha tentado ya para formar parte del programa. Se trata de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y Juan Carlos Monedero, exdirigente de Podemos. Dos pesos pesados a los que se les habría puesto una importante cantidad de dinero encima de la mesa y que, de momento, habrían rechazado la oferta.