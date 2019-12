Los nervios de Silvia Jato cuando Màxim Huerta le pregunta por Pasapalabra

Silvia Jato podría volver a presentar el icónico Pasapalabra. La hipótesis toma fuerza después de que el valenciano Màxim Huerta haya preguntado en su programa de La 1 de TVE a Jato por esta psoibilidad. Con un nerviosismo evidente, Jato, que en estos momentos colabora con el programa 'A partir de hoy' en la cadena pública ha evitado responder al exministro. El programa, que volverá a emitirse en Antena 3 próximamente tras salir de Telecinco por orden judicial, fue conducido por la gallega en su primera etapa en la cadena de San Sebastián de los Reyes.



Huerta ha interrogado a la presentadora con un "Silvia Jato, ¿puedo preguntarte una cosa?". "A ver, cuéntame" ha respondido Jato, justo antes de que Huerta dijese "si ese programa [Pasapalabra] vuelve a..." ante lo que la presentadora ha respondido nerviosa con un "no, no, no" y gestos que demostraban su nerviosismo. De hecho, Jato ha llegado a tapar con su mano la boca de Huerta para evitar que siguiese con la pregunta.





Jato, cuando presentaba Pasapalabra.

Fabra y Jato en l'Alcora.

El programa estará producido en España por Atresmedia Studios en colaboración con ITV Studios después del "acuerdo alcanzado a nivel internacional", indicó la cadena, que subraya "su apuesta por los grandes formatos internacionales con la adquisición de esta prestigiosa marca para su programación". Antena 3 recordó los primeros años de emisión del concurso en la cadena, con presentadores comoEl Tribunal Supremo ordenó elde Pasapalabra tras ratificar el fallo del Juzgado de lo Mercantil de febrero de 2014 que condenaba a Mediaset a "cesar inmediatamente, quedando además prohibida de reanudar en el futuro".La gallega tiene una estrecha relación con la Comunitat Valenciana, además de ser compañera de Máximo Huerta, Jato es la pareja del expresident de la Generalitat Alberto Fabra . Sin embargo, pese a que la presentadora tiene una gran actividad en redes sociales mantiene una discreción absoluta con lo relativo a su relación con el anterior jefe del Consell. De hecho, su primera aparición pública junto al que fuese el líder popular fue en la Rompida de la Hora de la localidad castellonense de l'Alcora.