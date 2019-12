¿Que histórico concurso de televisión vuelve a la pantalla?

Una pista. O mejor tres. Tres comodines: el comodín de la llamada, el del 50% y el del público. Exacto, hablamos del famoso concurso de televisión '¿Quién quiere ser millonario?'. El formato vuelve para celebrar sus 20 años de emisión con cuatro programas de televisión que podrán verse en Antena 3.

Aunque desde Atresmedia TV no han anunciado la fecha de emisión, sí ha confirmado que no será Carlos Sobera y su inquietante juego de cejas, quien se pondrá al frente del formato, si no Juanra Bonet el que formule las preguntas a los participantes. El famoso presentador de ¡Boom! se sentará en el centro del plató para conmemorar el aniversario del programa.

Además, los concursantes tampoco serán escogidos al azar, sino que serán una selección de participantes que han hecho historia en concursos de televisión.

Desde 1998

El concurso de Sony Pictures Televisión se estrenó por primera vez en la cadena inglesa ITV en 1998 pero no fue hasta una año después que llegó a Telecinco, donde se emitió hasta 2001. De 2005 a 2008 pasó a Antena 3, también de la mano de Carlos Sobera, quien dejó el concurso en 2009 en manos de Antonio Garrido. En 2012 se emitió una nueva versión del programa en laSexta con Nuria Roca.

¿Quién no recuerda esta famosa llamada? Enrique Chicote al que sólo le quedaba por responder una pregunta para ganar 50 millones de pesetas. Usa el comodín de la llamada y llama a su mujer. "¿Maribel? mira te llamaba para decirte que me voy a llevar 50 kilos".