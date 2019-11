La historia de superación de Samantha Gilabert, la cantante alicantina que aspira a entrar a Operación Triunfo

La joven beniarresina Samantha Gilabert es una de los 30 finalistas de la próxima edición de 'Operación Triunfo'. La cantante de Beniarrés, que tiene un 60% de pérdida auditiva, ha superado todas las fases del casting de 'OT 2020' pero no será hasta la emisión de la Gala 0 cuando se conozcan los concursantes definitivos que formarán parte de la academia más famosa de la televisión.

Samantha Gilabert, que actualmente trabaja de animación en un hotel de Lanzarote, es la vocalista del grupo 'Cactus' de música en valenciano. "Fusta" y "Gossa-te-la" son algunas de las canciones más conocidas de esta banda que lanzará su próximo disco en diciembre.

Una de las canciones que cantó la alicantina en los castings fue "Je vole", banda sonora de la película "La familia Bélier" que trata sobre una familia en la que todos son sordos excepto una hija. Gilabert justificó su elección en que se siente identificada dado que ella tiene hipoacusia neurosensorial desde que nació, lo que supone un 60% de pérdida auditiva.

La joven cantante señaló también durante su casting que, a pesar de que normalmente no utiliza los audífonos para cantar, los llevó al casting para poder hablar con el jurado. "Los audífonos no son para cantar, tienen un mecanismo que se acopla", señaló. Y es que la pérdida de audición no le limita a la hora de cantar

Noemí Galera, la presidenta de la academia de 'OT 2020' que forma parte del jurado, se interesó acerca de cómo sigue el ritmo de la música cuando canta en bolos. Por su parte, Samantha Gilabert contestó todas las preguntas y destacó que lee los labios "súper bien" y lleva una vida normal.