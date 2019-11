La sorprendente foto con la que Fran Pasapalabra entra en la campaña electoral

La campaña electoral no pasa en balde. Y menos para una ciudadanía ya harta de comicios que entre elecciones europeas, generales, locales y regionales ha tenido que acudir casi una vez por año a las urnas en el último lustro. Por eso después de tantas campañas no es extraño que se acumulen las fotos para el recuerdo. Una de ellas nos la ofreció hace unos días Mercedes Fernández, la candidata al Senado por Asturias por la coalición entre el Partido Popular y Foro Asturias. La expresidenta del PP regional se encontró el otro día al concursante asturiano ganador de Pasapalabra cuando hacía campaña por Grao y no dudó en sacarse una foto con él.



"Esta mañana he tenido el placer de saludar y conversar en Grado con Fran González, el joven asturiano ganador de Pasapalabra. Una persona encantadora y con una cabeza privilegiada, como bien demostró en los nueve meses que estuvo en el popular concurso televisivo", afirmó Fernández en un tuit colgado en sus redes sociales.





Fran González fue uno de los concursantes más queridos de la historia de Pasapalabra. Durante los meses que estuvo en el concurso González logró hacerse con el cariño del público. Su amabilidad y su humildad hicieron que se ganara el favor del público.En total Fran González se llevoen una de las finales más esperadas del formato de Telecinco. La muestra de que Fran fue uno de los jugadores más valorados del programa la dio el hecho de que en varias ocasiones el asturiano consiguió el liderazgo de audiencia logrando que su rosco se convirtiera en el minuto más visto de toda la televisión nacional. Después de que acabara el programa poco más se supo de Fran. Su timidez hizo que incluso cerrar las redes sociales con las que se mantenía en contacto permanente con sus seguidores. Redes como el Twitter donde muchos le escribían para mostrar su admiración por el crack asturiano del rosco.Finalmente después de muchos meses de audiencia Fran volvió ayer a la actualidad. Telecinco le volvió a usar de "gancho" para ganar audiencia en El Tirón , el nuevo programa con el que la principal cadena de Mediaset pretende llenar el hueco que dejó en su día Pasapalabra después de que una sentencia del Supremo obligara al canal a dejar de emitir este formato por no pagar los derechos a la cadena que explota originalmente este formato en todo el mundo.