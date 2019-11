La televisión balear graba el atropello a una joven en patinete a la que había entrevistado

Los espectadores de la televisión autonómica de las Islas Baleares no salen de su asombro. Las cámaras de la cadena IB3 grabaron el atropello a una joven mallorquina a la que unos reporteros acababan de entrevistar sobre la normativa de uso de los patinetes eléctricos.





Los periodistas preguntaban a la joven sobre la norma aprobada por el consistorio mallorquín, que la joven parecía conocer bien pues"No se puede ir por ningún sitio que no sea carril bici, todavía no es obligatorio llevar el caso, no se pueden llevar casco de música... y creo he leído que de noche se puede ir por todas partes", aseguraba la entrevistada ante las cámaras.Tras el aprobado por parte de los reporteros, la joven continuó con la marcha y, para sorpresa de quienes han visto el vídeo,Las redes ya debaten sobreSegún se aprecia en el vídeo, cuando la mujer arranca el patinete el semáforo para los vehículos permanece en rojo pero el de peatones ya ha cambiado a rojo. Sin embargo, en el segundo tramo del paso de cebra el semáforo permanece en verde lo que ha podido provocar una confusión que ha terminado con la joven por los suelos.