La última hora de la vuelta de Pasapalabra a la televisión

Después de que el concurso estrella de Telecinco, Pasapalabra, bajara la persiana de manera brusca tras el la sentencia del Tribunal Supremo, una pequeña ventana se abre ahora de cara a su vuelta a la pequeña pantalla. Pero cuidado, el programa podría volver y quizás con un cambio de cadena. Recordemos que la primera emisión del concurso en España fue en Antena 3 y no en el canal de Mediaset, pero tampoco sería la cadena naranja la interesada ahora en emitir Pasapalabra. Según publican varios medios especializados en información televisiva Televisión Española sería la cadena más interesada en hacerse con los derechos para nuestro país del programa británico.

La resolución del Tribunal Supremo dice que Telecinco plagió a la británica ITV y su programa "The Alfabet Game", emitido en la BBC hace ahora casi 25 años. Según Mediaset lo que en realidad ocurrió fue una "adaptación legítima" del programa italiano "Passaparola" y se basa sobre todo en que en la versión anglosajona no se realiza la prueba más conocida del formato español, "El Rosco". Hace dos años, Reino Unido recuperó para la causa el programa "The Alfabet Game" eso sí, con el nombre "Alphabetical", pero su carrera en la televisión duro apenas un año.

El hecho es que ahora TVE puede estar interesada en hacerse con Pasapalabra. Para ello algunos directivos de la cadena estatal tuvieron que apretar a Rosa María Mateo, la administradora única de la corporación, ya que esta no quería entrar en conflictos con Mediaset. Una vez convencida los primeros contactos surgieron antes del verano, cuando se hacía palpable que Telecinco dejaría de emitir Pasapalabra tras la orden del juez. El concurso podría suponer para TVE un nuevo aliciente a una cadena que ha visto como en los últimos años sus datos de audiencia iban en caída libre y que poco a poco va recuperándose tras esos malos años. Pero no será fácil, la cadena de Paolo Vasile, Telecinco, también pujará por llegar a un acuerdo con ITV a sabiendas de lo que significa para la cadena el share que Pasapalabra arrastra.

Hasta la fecha la sustituta del concurso no es otra que una de las apuestas más firmes de Mediaset para las tardes de Telecinco, "Sálvame". En su versión "Banana" ha conseguido mantener los buenos datos de audiencia del programa de Christian Gálvez, pero no logran retener a una audiencia que una vez termina el programa de cotilleos se desvanece y hace perder a Informativos Telecinco casi medio millón de espectadore