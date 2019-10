El misterioso mensaje de Christian Gálvez sobre el futuro de Pasapalabra

Si hay un damnificado por la cancelación de Pasapalabra ese es, sin duda, el presentador del formato. Christian Gálvez. El presentador no parece estar viviendo un buen momento profesional. A nadie le gusta que le cancelen un proyecto profesional con el que está consiguiendo un gran éxito de crítica y sobre todo de público. No en vano hay que recordar que todos los días Pasapalabra lograba colarse en el ranking de lo más visto del día. De hecho varios días consiguió el título de ser el minuto de oro: el momento en el que más espectadores se concentraban ante la pequeña pantalla.

Desde que el Tribunal Supremo tumbara el programa hace más de una semana Galvez se ha mostrado esquivo con los medios de comunicación. No está pasando por un buen momento y se entiende que no quiere hablar demasiado. Pero sí que ha deslizado algunos mensajes en sus redes sociales. Mensajes en los que, por otra parte, hay que leer entre líneas.



Ayer mismo Galvez retuiteaba y hacía suyo por tanto el mensaje de una cuenta que transmite predicciones del horóscopo. "Es muy probable que Tauro esté triste y nadie se dé cuenta, tiene demasiado control emocional", decía en el post.

Poco más se sabe de Galvez desde entonces. Ni en su cuenta de Instagram ni en la de Twitter ha vuelto a dar señales de vida. No obstante sí que contestó a un rumor en las últimas horas. Fue el que le situaba al frente de Gran Hermano Vip.

Durante un debate un tuitero insinuó que al presentador se le iba a dar un trabajo nuevo para que no se fuera del canal. No en vano su contrato con Telecinco aún no ha caducado y la cadena le puede necesitar para cualquier otro proyecto (sea a la misma hora o a otra). Algunos llegaron incluso a insinuar que le iban a "conceder" presentar una de las versiones de Gran Hermano Vip. Algo que ahora parece poco probable a juzgar por su respuesta. En una contestación a la conversación que se estaba produciendo sobre su futuro el presentador aseguró que estaba fuera de España por lo que era poco probable que le pillaran para presentar un programa en directo esa misma noche. Al menos Galvez se lo está tomando con cierto humor y no deja pasar la oportunidad de aclarar ciertas cosas como, por ejemplo, que no sea presentador de Gran Hermano Vip.