Una exconcursante de Gran Hermano ingresada con más de 40 de fiebre

Una imagen colgada en su cuenta de Instagram ha hecho saltar todas las alarmas. Una exconcursante de Gran Hermano, Marta López, tuvo que ingresar en el hospital hace unos días y compartió una foto suya en un centro médico con sus seguidores. La imagen disparó todas las alarmas. La exconcursante, que actualmente colabora con varios programas de televisión, no daba ninguna explicación por lo que se repitieron cientos de rumores.



La propia López contó hoy a través de las redes lo que había sucedido para intentar tranquilar a sus seguidores. "He recibido más de mil mensajes. La verdad es que yo llevo poco en esto de Instagram y no estaba acostumbrada a tanta gente y a que me escriban tanto pero como no puedo contestarlos a todos cuelgo este vídeo para explicarlo todo un poco y para que no os preocupéis", afirmó la exconcursante de Gran Hermano.



"Ahora estoy bien pero hacía días que me encontraba mal y tuve que venir al hospital. Al final tenía un cólico en el riñón que había evolucionado de varios días y eso preocupaba mucho porque tenía más de 40 grados de fiebre. El cólico me provocó una infección importante pero ya estoy bien y ya estoy dando guerra", afirmó.





López fue una de las participantes de Gran Hermano más conocidas en su edición. Una de las primeras de anónimos que hacía Telecinco. Y es que el canal de Mediaset ha dejado de lado por el momento la edición "habitual" de Gran Hermano, aquella en la que entran personas de la calle para compartir su vida en una vivienda rodeada de cámaras.Marta López intentará en los próximos días recuperar su vida normal yen los que sus seguidores están acostumbrados a verla. A buen seguro todos esos fans lo agradecerán.