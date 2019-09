Las 100 mejores series del siglo XXI (para los británicos)

Para los aficionados a las series de televisión, cualquier listado de "las mejores" siempre será discutible. La clasificación publicada por el diario británico The Guardian no iba a ser una excepción.

Aunque los primeros puestos incluyen títulos que refrendarían la mayoría de los seriéfilos, figuran otros que no son tan conocidos al menos en España, a la vez que hay olvidos de difícil justificación.

El top one, como ocurre con tantas otras listas, lo ocupa "Los Soprano", seguido por otros dos clásicos como "The Wire" y "Mad Men". "The Thick of It" se sitúa como cuarta, siendo una "intrusa" para el espectador español, mientras que el quinto puesto es para, esta sí bien conocida, "Breaking Bad".

El ranking de The Guardian incluye también programas televisivos, como "Gran Hermano", lo que quizá pueda usarse como justificación -discutible- para dejar fuera de las 100 a producciones tan mundialmente reconocidas y, al menos durante un tiempo aclamadas, como "Modern Family", "The Walking Dead" o "Big Bang Theory", entre otras.

Y títulos españoles, ni uno, claro. Ni tan siquiera el fenómeno mundial de "La Casa de Papel" se ha hecho hueco en las preferencias de los británicos.



El listado íntegro de The Guardian

100. I'm a Celebrity... Get Me Out of Here (2002-¿?)

099. Life on Mars (2006-2007)

098. The Mighty Boosh (2004-07)

097. The Shadow Line (2011)

096. Broad City (2014-2019)

095. The Trip (2010-¿?)

094. Skins (2007-2013)

093. RuPaul's Drag Race (2009-¿?)

092. Garth Marenghi's Darkplace (2004)

091. Silicon Valley (2014-¿?)

090. 24 (2001-2010)

089. L. (2004-2009)

088. Justified. La ley de Raylan (2010-2015)

087. The Leftovers (2014-2017)

086. Fresh Meat (2011-2016)

085. Googlebox (2013-¿?)

084. Looking

083. Buffy, cazavampiros (1997-2003)

082. Strictly Come Dancing (2004-¿?)

081. Gavin and Stacey (2007-10)

080. Veep (2012-2019)

079. Halt and Catch Fire (2014-2017)

078. Freaks and Geeks (1999-2000)

077. The Shield (2002-2008)

076. Un escándalo muy inglés (2018)

075. Colgados en Filadelfia (2005-¿?)

074. The Inbetweeners (2008-2010)

073. Spiral (2005-¿?)

072. Planeta Tierra (2006, 2016)

071. Perdidos (2004-2010)

070. Shameless (2004-2013)

069. The Good Place (2016-¿?)

068. Band of Brothers (2001)

067. Borgen (2010-2013)

066. Inside Nº9 (2014-¿?)

065. Flight of the Conchords (2007-2009)

064. A dos metros bajo tierra (2001-2005)

063. Show me a Hero (2015)

062. Sucession (2018-¿?)

061. State of Play (2003)

060. Sherlock (2010-¿?)

059. Wolf Hall (2015-¿?)

058. Orange is the New Black (2013-2019)

057. Sexo en NY (1998-2004)

056. The Jinx (2015)

055. Utopía (2014)

054. Parks and Recreation (2009-2015)

053. Black Books (2000-2004)

052. The Good Fight (2017-¿?)

051. Patrick Melrose (2018)

050. Downton Abbey

049. Insecure (2016-¿?)

048. Better Call Saul (2015-¿?)

047. Nathan Barley (2015)

046. Doctor Who (2005-¿?)

045. The Bridge (2011-2018)

044. The Crown (2016-¿?)

043. The Americans (2013-2018)

042. South Park (1997-¿?)

041. Friday Night Lights (2006-2011)

040. The Power of Nightmares (2004)

039. The Good Wife (2009-2016)

038. Detectorists (2014-2017)

037. Brass Eye: Paedogeddon (2001)

036. The Great British Bake Off (2010-¿?)

035. This is England (2010-2015)

034. Catastrophe (2015-2019)

033. Big Brother (2000-2018)

032. The Office (USA) (2005-2013)

031. Planeta azul (2001, 2017)

030. Killing Eve (2017_¿?)

029. Spaced (1999-2001)

028. The Killing (2007-2012)

027. Transparent (2014-2019)

026. Red Riding Trilogy (2009)

025. El cuento de la criada (2017-¿?)

024. The Daily Show with Jon Stewart (1999-2015)

023. Black Mirror (2011-¿?)

022. Twin Peaks. El retorno (2018)

021. Arrested Development (2003-2019)

020. OJ: Made in America (2016)

019. La guerra de Vietnam (2017)

018. Girls (2012-2017)

017. Deadwood (2004-2006)

016. Nighty Night (2004-2005)

015. El ala oeste de la Casa Blanca (1999-2005)

014. Larry David (2000-¿?)

013. Line of Duty (2012-¿?)

012. Rockefeller Plaza (30 Rock)

011. Happy Valley (2014-¿?)

010. Atlanta (2017-¿?)

009. Peep Show (2003-2015)

008. Fleabag (2016-2019)

007. Juego de tronos (2011-2019)

006. The Office (Reino Unido) (2001-2003)

005. Breaking Bad (2008-2013)

004. The Thick of It (2005-2012)

003. Mad Men (2007-2015)

002. The Wire (2002-2008)

001. Los Soprano (1999-2007)