Nueva exposición del Proyecto Pusol, Memorias del Transporte, maquetas de Diego Agulló «El Peix». Hasta el mes de febrero los visitantes del Museo Escolar de Pusol podrán disfrutar de un recorrido por la historia del transporte. Hace unas semanas, familiares de Diego Agulló Marco, miembro de la conocida familia «dels peixos», donaros al Museo Escolar de Pusol una colección excepcional: las maquetas de carros que Diego conoció en su niñez y que, una vez jubilado, se esmeró en construir con máximo nivel de detallismo. Ahora ya está inaugurada Memorias del Transporte, Maquetas de Diego Agulló «El Peix», no solo homenajeando a su creador y a sus familiares que la conservaron y donaros, sino también organizando una exposición educativa que ayudará al/la visitante a conocer a través de estas treinta y tres maquetas de carros, carruajes, tartanas, etc, las formas de transporte y traslado de mercancías en la vida de un Elche no muy lejano. La exposición permanecerá abierta todas las navidades, hasta el 2 de febrero.