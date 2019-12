Música en totes les seues versions

Un any més, i ja van 12, l'escola Les Rotes va celebrar el dia de la música. La cantera d'alumnes músics del col·legi va mostrar els seus instruments i va delitar amb les seues interpretacions. Trompetes, teclats, violins i violoncels, flautes, clarinets, oboés, xilofon i tabaleters van omplir el pati de l'escola amb les seues melodies i ritmes. Esta jornada iniciada per la mestra de música Teresa Fernàndez Sendra continua la seua trajectòria de la mà de Cristina Alvado Orozco, la nova mestra de música. Aquesta, agraeix la col·laboració tan dels músics, que amb gran il·lusió i nerviosisme es preparen per a aquest dia, com de tota la comunitat educativa. Més a més subratlla que és un dia molt emocionant tan per als músics com per als oients, que descobreixen i comparteixen instruments de la mà dels seus companys.