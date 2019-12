Literatura infantil

«Les princeses (menudes) també es tiren pets». Ilan Brenman. (Editorial Bromera)

Adaptació en llibre de cartó de l´èxit internacional d´Illan Brenman i Ionit Zilberman, una obra que trenca els estereotips de gènere de manera original i esbojarrada: Sense voler, a la pobra Cendrosa se li escapà un pet€Sort que el rellotge tocava la mitjanit i no ho va notar ningú€El pare de Laura va agafar El llibre secret de les princeses i li va contar una cosa que no sabia ningú... Vols descobrir-ho tu també? A partir de 4 anys.

«Un cocodrilo sin dientes». Juan Clemente Gómez y Christian Inaraja. (Editorial Edelvives)

Una importante lección. Una divertida narración en verso, con ilustraciones muy expresivas y una interesante moraleja, para que disfruten los primeros lectores: En el río de Contrebia vive un cocodrilo tragón al que le encanta comerse a los turistas, pero nunca se lava los dientes, así que tiene caries y mucho dolor. Va al dentista para que le ayude, pero al verle la dentadura€ ¡se monta un gran follón! Disfruta con el caos que provoca el cocodrilo cuando va a la ciudad. A partir de 5 años.





«Un amigo como ningún otro». Oliver Scherz. (Editorial Edebe)

Habbi es una ardilla curiosa que sueña con aventurarse en el bosque. Un día traspasa sin querer los límites de su territorio y descubre a un enorme monstruo. Por la noche se da cuenta de que debe de tratarse de un terrible lobo. Pero entonces, ¿por qué el lobo no devoró a la ingenua ardilla? Habbi recuerda que una pata del gran lobo estaba atrapada por un desprendimiento de piedras. Saberlo le plantea a Habbi una duda: ¿debe ayudarlo o no? Son enemigos, ¿pero no hay que prestar auxilio a un herido. A partir de 8 años.