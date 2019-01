Una cursa amb grans valors

Es un bon costum que tots els anys l'IES Sant Blai d'Alacant participa i organitza una Cursa Solidària amb l'ONG Save the Children. Ja en són quinze. Enguany, l'organització va anar a càrrec de Mónica i José Miguel, del Departament d'Educació Física, amb diferents col·laboracions com alumnes de cicles formatius de l'IES 8 de Març, Akra Rugby, Bárbaros y Vikingas Ultimate Frisbee i Creu Roja. A més, en la cursa van participar 38 alumnes del centre ocupacional de l'associació APSA. En total, vora 600 persones s'hi van donar cita. La recaudació va ser de 2.300 euros, que aniran a un projecte de Save the Children per a xiquets de Síria que han perdut la seua escola com a conseqüència de la guerra.