Crida a la participació en el Dia de l'Esport a les escoles

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, la Fundació Trinidad Alfonso i el Comité Olímpic Espanyol organitzen, per quart any consecutiu, el Dia de l'Esport entre els centres educatius valencians amb motiu del Dia Internacional de l'Activitat Física, que tindrà lloc el pròxim 5 d'abril. Les escoles que hi vulguen participar s'han d'inscriure en la pàgina web fundaciontrinidadalfonso.org, demà 31 de gener com a molt tard. Per a participar-hi, els centres han d'elaborar un vídeo amb les activitats que es duran a terme aquest dia i que respon a la pregunta «Per què és important fer esport a la meua escola?» Cada centre educatiu rebrà un paquet de material esportiu valorat en 120 euros. A més, els sis millors vídeos rebran un xec regal de 2.000 euros per a equipament esportiu. El projecte reforça la implicació de la comunitat educativa amb el seu centre i fomenta metodologies cooperatives entre l'alumnat. A més, dóna a conéixer diverses varietats de disciplines esportives i divulga els valors de l'esport entre l'alumnat i el professorat. Les celebracions del Dia de l'Esport han tingut fins ara una gran acollida.