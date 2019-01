Per Sant Antoni, rostida al col·le

Membres de l'AMPA de la Fundació Educativa ACI-Col·legi Esclaves SCJ d'Alcoi van preparar per a tots els escolars fa pocs dies entrepans de llonganisses típics de la celebració de Sant Antoni del Porquet. Des dels més menuts d'Infantil fins a 4t d'ESO, van poder complir amb una tradició ben arrelada entre els alcoians, la de la fer una rostida per Sant Antoni, però sense eixir del centre. A més, l'ocasió es va aprofitar per a comentar a classe amb els companys com són les nostres tradicions, alhora que es feia un esmorzar diferent i es compartia amb els amics la vivència. Sant Josep és ara la pròxima festivitat marcada en el calendari de celebracions d'aquest centre escolar alcoià.