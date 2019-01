Construcció analògica i digital

Primer creant figures de «Lego» amb peces reals i després programant aquestes mateixes torres de manera virtual en una tablet.

La tecnologia digital és un gran progrés que s'ha d'utilitzar amb coneixement, de manera responsable, però que seguint aquestes pautes pot ser una eina molt útil des del punt de vista educatiu, alhora que un element indispensable en la vida diària. Ho han pogut comprovar els alumnes de 6é de Primària del CEIP Azorín de Monòver, que han fet servir tablets per a jugar de manera virtual al «Lego», el cèlebre joc de peces per a construir figures. Ara bé, primer de tot hi han jugat «de manera analògica», amb peces de veritat, i després han reproduït en la tablet les mateixes construccions que havien fet, mitjançant la corresponent programació. Així, aquesta dualitat «real-virtual» els ha permés estimular la ment de dos maneres diferents, amb un joc tradicional i un altre basat en la tecnologia digital. A més, han fet de tutors dels companys de 4t de Primària, als quals han ensenyat com s'utilitzen les tablets i com es programa al «Lego», explicant-los també les bondats que té aquesta tecnologia però alhora el perill que suposa fer-les servir de manera irresponsable, fins al punt de passar-se hores davant de la pantalla i desatendre les obligacions quotidianes. És aquest un mal us en el qual no podem caure.