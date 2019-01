Mamá Adivina

Yo creo que mi mamá es adivina o tiene poderes, superpoderes.

Cuando se me pierde algo, ella siempre lo encuentra.

No sé cómo lo hace.

Un día, mis amigos me esperaban para jugar al fútbol.

Querían que llevara mi pelota, pero hacía tiempo que no la veía.

La busqué en el patio, la busqué en el lavadero y no la encontré.

-¿Qué buscas, Enrique? -preguntó mi mamá.

-Mi pelota de fútbol. ¡Desapareció como si se la hubiese tragado la tierra!

Mi mamá me miró, cerró los ojos y dijo:

-Mmmm... Ya sé dónde está.

Y fue directo a la cesta de la ropa sucia. Allí estaba mi pelota.

¿Será que sí es adivina?

Otro día tenía que estudiar y mi cuaderno no aparecía.

Lo busqué en mi mochila, lo busqué debajo de la cama y no lo encontré.

-¿Qué buscas ahora, Enrique? -preguntó mi mamá.

-Mi cuaderno. ¡Desapareció como por arte de magia!

Mi mamá cerró los ojos, dijo «Mmmm...», se acercó

a mi habitación y, como si tuviese rayos X, miró detrás del baúl,

se agachó y, ¡ahí estaba mi cuaderno!

¿Será que sí es adivina?