Tiempo de vacaciones y de disfrutar de sabrosos dulces

Feliz año 2019, queridos lectores de «La Tiza». Volvemos a nuestra cita habitual, confiando en que hayáis disfrutado de la mejor manera durante estas fiestas y hayáis tenido un merecido descanso. Esperamos también que no hayáis perdido de vista los buenos hábitos en la alimentación, aunque somos conscientes de que en Navidad cuesta un poco más. Y es que en este tiempo no faltan los dulces, o incluso antes ya de las vacaciones, como en el CEIP Giner de los Ríos de Elche, donde el alumnado de 4º de Primaria elaboró un bizcocho, en un magnífico trabajo en equipo. Los tutores, Tamara y Numa, dinamizaron una actividad en donde Encarni, la cocinera, se encargó de supervisar cómo iba quedando la crema del bizcocho. «Un taller de lo más MasterChef», nos cuentan, y no nos cabe duda. Todo el mundo aportó su granito de arena en esta elaboración. Los bizcochos, además, fueron degustados en el almuerzo solidario que cada año se celebra en el centro antes de Navidad. En él, cada alumno lleva al centro algo elaborado en su casa para compartirlo con los demás. Una bonita forma de acabar el trimestre, y quizá de iniciar unas «dulces» vacaciones.