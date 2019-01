Gaudint a bon ritme a Altea

Un any més, el CEIP Les Rotes d'Altea va celebrar, fa algunes setmanes, el Dia de la Música al pati del centre, el qual es va omplir d'instruments, melodies i ritmes. Com sempre, la il·lusió va il·luminar els rostres dels alumnes que van participar en aquesta jornada, de la qual us oferim ací una mostra. Però no només això, sinó que l'alegria i el ritme es va contagiar també als companys que van presenciar les actuacions com a espectadors, i també als professors que van poder apreciar l'evolució musical. I és que, tal i com ens conta la professora Teresa Fernández Sendra, només la MÚSICA, amb majúscules, pot transmetre una energia tan bonica i positiva com la que es va respirar aquest dia.