Bases del XXIV Concurso Literario del Grupo Leo

B A S E S

1.- Podrá participar en este concurso el alumnado que curse enseñanzas en la provincia de Alicante, en los niveles y categorías que se establecen a continuación. Lo harán a través de sus docentes.

– Primera Categoría: 2º ciclo de Educación Infantil.

– Segunda Categoría: 1r. ciclo de Educación Primaria.

– Tercera Categoría: 2º ciclo de Educación Primaria.

– Cuarta Categoría: 3r. ciclo de Educación Primaria.

– Quinta Categoría: 1r. ciclo de ESO.

– Sexta Categoría: 2º ciclo de ESO.

2.- Los trabajos vendrán avalados preferentemente por el docente del aula correspondiente, hasta un máximo de tres por aula. Serán los seleccionados de un concurso interno realizado en el aula. Al ser remitidos los trabajos, en la relación de los mismos figurará el nombre y correo electrónico del docente para contactar e informar de los resultados. Si en un centro se presentan trabajos de varias aulas de la misma categoría y ciclo, se remitirán en un único sobre por categoría y ciclo, con los trabajos y listados de cada aula. Excepcionalmente, los trabajos enviados individualmente no serán tenidos en cuenta si su aula ha participado.

3.- En cada una de las categorías serán premiados cuatro trabajos. Además, se nominarán cuatro finalistas por categoría. Los trabajos podrán ser colectivos, de aula, en Educación Infantil. Se concederán dos premios a entidades hermanadas.

4.- Los cuentos y poemas que se presenten irán acompañados obligatoriamente de un dibujo. El tema será libre. Han de ser inéditos y originales.

5.- Los trabajos podrán presentarse en castellano o valenciano, escritos a mano u ordenador. La extensión máxima será de dos folios escritos por una cara y un folio con dibujo.

6.- El autor o la autora deberá identificarse claramente anotando en cada trabajo su nombre y apellidos, edad, curso, colegio, teléfono particular de contacto y dirección de correo electrónico, si tiene. Podrá elaborarse un grupo de WhatsApp para la comunicación con los seleccionados. No pasarán a concurso los trabajos que no cumplan estos requisitos.

7.- El plazo de presentación de trabajos concluirá el 23 de marzo de 2019. No entrarán a concurso los que se reciban con posterioridad a esta fecha.

8.- Los trabajos serán remitidos por correo postal, en sobre cerrado y por categorías, a esta dirección: Concurso Literario del Grupo Leo. Apartado de Correos 4.042, 03080 Alicante. También podrán presentarse, en sobre cerrado, en la Secretaría del CEIP Benalúa de Alicante.

9.- El jurado estará formado por componentes del Grupo Leo y escritores. Sus decisiones serán inapelables. El fallo se dará a conocer a través del suplemento «La Tiza» del diario INFORMACIÓN, y en el blog del Grupo Leo.

10.- Se podrá realizar una edición no venal con los trabajos seleccionados. Sus ejemplares serán entregados como obsequio a los ganadores, a los asistentes al acto de reparto de premios y a los centros participantes.

11.- El Grupo Leo, por su parte, publicará en su blog los trabajos premiados y los finalistas de cada categoría y centro, haciendo constar título de la obra y nombre del autor o la autora, especificando siempre que a él o a ella pertenecen los respectivos derechos de autoría.