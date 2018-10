Una benvinguda a un projecte comú

Els projectes Erasmus+ sempre són una oportunitat d'enriquiment cultural i emocional per a alumnat i professorat, ja que tothom participa de l'aprenentatge comú i del valor que suposa el fet de conéixer persones d'altres països. Al CEIP Santa Catalina del Pinós van encetar per la porta gran el passat 17 d'octubre la iniciativa «Feel the four seasons beyond the walls», que versa sobre les estacions de l'any. Van rebre mestres de Grècia, Turquia, França, Bulgària, Itàlia i Croàcia amb una benvinguda amb balls i percussió i, a continuació, van fer un taller d'art sobre les estacions de l'any. El professorat visitant hi va poder participar molt activament, interactuant en tot moment amb l'alumnat. Un gran dia per a tots.