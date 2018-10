Por hacer ejercicio, que no quede... ¡Hasta la luna!

Eunca nos cansaremos de repetir los beneficios de hacer ejercicio, tanto desde un punto de vista estrictamente físico como por todo cuanto repercute sobre la salud e incluso en el bienestar mental. Bien lo saben en el CEIP Pintor Sorolla de Elda, otro de los amigos más fieles de este suplemento, donde la actividad física tiene una especial presencia en buena parte de sus proyectos educativos. Este curso, y dentro de una iniciativa pedagógica relacionada con la ciencia, el club de corredores del colegio, formado por escolares de 5º y 6º de Primaria, se ha marcado como objetivo llegar nada más y nada menos que hasta la luna. Pero no, obviamente no se trata de que los alumnos se suban a un cohete y salgan volando hacia el espacio a una velocidad de vértigo, sino que intenten correr tanta distancia como nos separa de nuestro satélite. ¿Serán capaces de lograrlo? Por el momento, este «From the Earth to the Moon» ha sido acogido con una gran expectación, y ya se han hecho los primeros entrenamientos en el patio. No dejéis de contarnos durante el curso cómo lo lleváis, amigos.