El contrariador

Antolino Retortillo era eso que muchos llaman un contrariador, que es una palabra que no existe pero que todos sabemos lo que significa. Vamos, que le encantaba llevar la contraria; hacer siempre lo contrario de lo que hace todo el mundo. Además, era muy cabezón. Muy, muy, pero que muy cabezón. Si algo se le metía entre ceja y ceja, nadie era capaz de hacer que lo olvidase.

Una de esas cabezonadas estaba en el origen del accidente que acababa de sufrir. Y es que, desde hacía tres años, el tío Antolino estaba empeñado, empeñadísimo, en ganar la Clásica de las Canteras, la más dura y sofocante competición europea para ciclistas veteranos. Veteranos significa «viejos», aproximadamente.



El tío Antolín ha estado entrenando todo el año para obtener el triunfo, pero de manera irresponsable se ha lesionado. Su sobrino Evaristo ha decidido aplicar todos sus conocimientos para echarle una mano ideando un sistema tan tramposo como peligroso.



En ese momento, las piernas de don Antolino comenzaron a pedalear por sí solas.

- ¡Sí! ¡Ya está! -gritó-. ¡Funciona, Evaristo, funciona! ¡Eres un genio!

Durante diez minutos, el tío Antolino pedaleó sin cansancio alguno, empujado por la energía solar. Mientras tanto, Evaristo tomaba notas de todo en su cuaderno.

- Correcto -dijo al terminar-. Has pedaleado despacio porque el sol del atardecer tiene poca fuerza, pero el domingo, a la hora de la carrera, con el sol en todo lo alto, deberíamos obtener mucha más potencia.



- Perfecto -dijo Evaristo contemplando con satisfacción el resultado final.

- Casi perfecto -replicó el tío Antolino-. Porque cuando mañana me vean llegar a la línea de salida con esa gorra encima del casco, voy a ser el hazmerreír de la Clásica de las Canteras.

- Pero cuando cruces el meta primero, se les congelará la sonrisa en los labios -vaticinó Evaristo.



Evaristo chasqueó la lengua, y luego resumió todo el asunto en dos palabras.

- Vaya cagada.

- Desde luego -reconoció a continuación el tío Antolino-. Pero, al menos, espero que hayas aprendido algo de todo esto, Evaristo.

- Claro que sí: que hacer trampas no está bien y no sale a cuenta. Que es mejor competir limpiamente. Que lo importante no es ganar sino participar.

El tío Antolino alzó las cejas.

- Eeeh... eso es. Muy bien chaval. Así se habla.

Evaristo miró entonces a su tío afilando la mirada.

- Pero... tú no piensas eso ¿verdad?

El tío Antolino miró a su alrededor para tener la certeza de que nadie más lo escuchaba.

- Lo que pienso es que, si haces trampas, hay que hacerlas bien -dijo en voz baja-. Así que tendremos que perfeccionar esto para el año que viene. ¿De acuerdo?



Extraído del libro «Evaristo y la energía solar»

Autor: Fernando Lalana

Ilustraciones: María Serrano

Colección Calcetín

Editorial Algar