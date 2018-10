Un 9 d´Octubre molt especial

Si la setmana passada reflectíem en aquestes pàgines la celebració del 9 d'Octubre en un col·legi d'Alcoi, hui ho fem amb una altre centre de la mateixa ciutat, la Fundació ACI-Les Esclaves, que va dur a terme activitats molt diverses per a commemorar la festa de la Comunitat Valenciana. Com a novetat, amb la representació teatral de la rondalla «El sabater de Torregrossa» per part dels alumnes de 3r d'ESO. A més, es va fer la tradicional cercavila pel barri de la Zona Nord, fins arribar a l'amfiteatre, on es va poder escoltar la música popular interpretada pels alumnes de 1r i 2n d'ESO amb l'especial Banda del Col·legi Esclaves. A més, l'alumnat de tercer cicle de Primària va representar un auca.