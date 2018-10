850 estudiants participen en la tercera edició del Fòrum d´Oportunitats de l´FP a Alacant

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va celebrar els dies 16 i 17 d'octubre el tercer Fòrum d'Oportunitats a Alacant, en què es van tractar diferents temàtiques relacionades amb la Formació Professional i es van bastir ponts entre l'alumnat i el teixit empresarial valencià. La idea d'aquestes jornades era crear un punt de trobada entre el professorat, l'alumnat i les empreses perquè puguen compartir les seues experiències i participar activament en la millora integral del sistema de Formació Professional, amb la generació d'interaccions i sinergies amb el teixit productiu valencià. La cita, organitzada per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu. El fòrum va tindre lloc primer els dies 3 i 4 d'octubre a Castelló i, després d'haver-se fet a Alacant, també se celebrarà els dies 6 i 7 de novembre a València.

Al Fòrum d'Oportunitats d'Alacant van participar 850 estudiants de Formació Professional de les comarques d'Alacant, la qual cosa va suposar un increment en més de 150 respecte a l'edició anterior. Així mateix, la cita va comptar amb la participació de 60 docents. En el transcurs del Fòrum d'Oportunitats es van fer xarrades amb empreses, centres educatius i emprenedors; a més, i de manera simultània, es van celebrar sessions de «workshop» sobre temes com construcció de marca personal, currículums adaptats a les xarxes socials o eines imprescindibles per a parlar en públic.



Congrés Artisticoexpressiu

D'altra banda, la Conselleria d'Educació, Investigació Cultura i Esport celebra aquest cap de setemana, els dies 27 i 28 d'octubre, el I Congrés d'Àmbit Artisticoexpressiu CTEM «L'Artèria», a l'Auditori i Palau de Conressos de Castelló. La trobada ha sigut organitzada pel Cefire Artisticoexpressiu amb la col·laboració de Institut Valencià de Cultura i l'Ajuntament de Castelló.

Aquesta cita vol posar en valor les arts plàstiques, les escèniques, l'audiovisual, la música i l'educació física com a àrees indispensables per a la formació. A més, es vol promoure l'actualització científica, metodològica i didàctica del professorat atenent projectes educatius artisticoexpressius i línies metodològiques innovadores. També serà un espai per a la reflexió i la reivindicació de les arts com a eix fonamental de l'educació al llarg de totes les etapes, i una forma de fer visibles i compartir les bones pràctiques educatives i divulgar experiències.