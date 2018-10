Un 9 d´Octubre per a tots els públics

Música i danses tradicionals, visites a edificis modernistes...

El Dia de la Comunitat Valenciana ha sigut commemorat de molts diferents maneres en col·legis i instituts; cadascú a la seua forma, o fins i tot amb activitats molt diverses en un mateix centre. Al Col·legi Salesians Sant Vicent Ferrer d'Alcoi, la festa autonòmica es va celebrar el dia abans, 8 d'octubre, amb una programació cultural molt variada en funció de cada curs. Així, per exemple, el grup de dolçaines i tabals La Degollà va interpretar algunes peces, que van ser ballades per alumnes d'Infantil de 4 i 5 anys i de 1r de primària, i es van llegir textos i es van cantar cançons. A Primària es va realitzar un gran joc de l'Oca, i els de 2n i 3r d'ESO van visitar edificis modernistes d'Alcoi com el conservatori i al Cercle Industrial, entre moltes altres propostes.