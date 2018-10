Compañerismo desde el juego

Aparte de ser una práctica deportiva constituyen una forma de destacar la amistad y el vínculo con los demás.

El deporte no sólo ejercita el cuerpo, sino también el espíritu. ¿Un tópico? Quizá, pero no por ello menos cierto. Por ello, en el CEIP Giner de los Ríos de Elche -otro de los amigos más fieles de este suplemento- han celebrado el Día Europeo del Deporte con diversos juegos de actividad física en el patio. No se ha tratado de una competición, sino de una forma de compartir un rato agradable y, a la vez que se mueve un poco el esqueleto y se deja de lado el sedentarismo, se exaltan la amistad y el compañerismo y se recuperan juegos tradicionales.