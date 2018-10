Programació de caràcter educatiu al Teatre Arniches d´Alacant durant la tardor

El Teatre Arniches d'Alacant acollirà al llarg de la tardor diversos espectacles de caràcter educatiu, de la mà de l'Institut Valencià de Cultura. El primer d'ells serà la representació de «La Celestina», de Fernando de Rojas, amb titelles, a càrrec de la companyia Bambalina, el pròxim 19 d'octubre a les 12.30 hores. Aquesta companyia sempre ha destacat per la voluntat d'obrir el codi dels titelles cap a mons clarament interdisciplinaris i han presentat propostes amb una dramatúrgia viva, emparentada amb altres arts visuals, segons assenyalen des de la Generalitat.

Així mateix, el 12 de novembre, també a les 12.30 hores, es representarà l'obra «Papel», per part de la companyia Ventrículo Veloz. És una història al voltant de l'assetjament escolar basada en fets reals. L'espectador haurà de mantindre's actiu davant dels fets que presencia. L'obra no se centra en la figura del'assetjat, com potser hem vist abans,i sí en la de la família, la dels assetjadors i els seus diferents entorns, les seues amistats, amb la intenció d'afavorir que el públic trace una línia de punts que el conduïsca a les seues pròpies conclusions. Potser ens veurem reflectits en alguns dels comportaments, potser els reconeixerem per pròxims, o potser els observarem amb l'estranyesa de la distància.

Una setmana més tard, el 19 de novembre, es representarà «Historia de un calcetín», de la companyia La Canica. Serà a les 11.00 hores i per a un públic infantil. Ton i Tin són un parell de calcetins inseparables. On va Tin va Ton i on va Ton va Tin. Des de ben menuts han crescut junts compartint rialles, aventures i entremaliadures. Un bon dia, Ton desapareix i Tin decideix emprendre un viatge per a buscar-lo. Un viatge ple de sorpreses que el portarà a racons insospitats. Calcetins, llençols, pantalons, fregones, graneres, planxes i altres objectes quotidians donen vida a la nova creació de La Canica, la seua proposta teatral més divertida i desenfadada.

La setmana següent, el 26 de novembre, la companyia Zum-Zum Teatre representarà «La gallina dels ous d'or». També està dirigida al públic infantil. Totes aquestes i altres activitats formen part del programa «Motxilla cultural» de l'Institut Valencià de Cultura, d'espectacles pensats per a públic escolar, que continuaran també a l'hivern del 2019. Més informació: http://ivc.gva.es/val/ivc-val/motxila-cultural-val.