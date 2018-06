Protocol d´acollida d´alumnat nouvingut de la Conselleria

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha creat per primera vegada un protocol d'acollida d'alumnat nouvingut als centres educatius de la Comunitat. Aquest protocol té per objectiu establir els procediments i els criteris necessaris per a acollir aquest alumnat, especialment el desplaçat, i facilitar guies d'actuació i documents orientatius de registre i valoració per a garantir una acollida i una atenció adequades a les seues necessitats.

D'aquesta manera, Educació estableix el procediment d'actuació, que s'inicia amb la preparació d'actuacions d'acollida abans d'incorporar-les al centre educatiu i finalitza quan ha desenvolupat les competències i les habilitats bàsiques (lingüístiques i psicosocials) que li han de permetre estar en disposició d'assolir l'objectiu de participar plenament en la vida del centre. En l'elaboració d'aquest protocol d'actuació per a l'acollida de tot tipus d'alumnat nouvingut s'han tingut en compte, especialment, les aportacions fetes per diverses entitats sense ànim de lucre dedicades a l'atenció de persones migrants.

D'altra banda, el conseller Vicent Marzà i l'equip de l'àrea d'Educació han iniciat una ronda de reunions amb els equips directius de les escoles i els instituts de la Comunitat. La primera cita ha tingut ja lloc a Castelló, i els pròxims dies tindran lloc les mateixes trobades a Alacant i a València. L'objectiu és posar en comú el treball de la Generalitat i dels centres educatius, i parteix del compromís de dignificar i reconstruir l'escola pública.