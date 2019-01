Modern family a la española

Uno de los ejes centrales de Vox, el partido de extrema derecha que ha irrumpido en el panorama político español como un elefante en una cacharrería, es la defensa de la familia, la de toda la vida, la de hombre y mujer, casados y con hijos, cuantos más mejor. El partido de Santiago Abascal clama por la «familia natural», un término que cada día es más anacrónico a tenor de los numerosos tipos de familia que, con los rotundos cambios sociales vividos en este país en las últimas décadas, se han añadido a la familia tradicional añorada por Vox y que son tan normales y tan naturales ya como las de nuestros abuelos, aunque distintas. ¿Quién iba a decir cuando llegó la Democracia a la entonces aún católica y casta España que cuarenta años después casi la mitad de los nacidos en el país iban a ser de madre soltera? El 46% concretamente, según los datos del INE de 2017, y en su gran mayoría por elección de la mujer. ¿O que los homosexuales se casarían y criarían a sus hijos como las parejas hetero? ¿O que los hogares más numerosos en el país serían los formados por dos personas debido al aumento de parejas que no quieren tener hijos?

Efectivamente, en la actualidad y según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), más del 30% de los hogares están formados por dos personas, y un 25,4% por una persona sola. Hace un cuarto de siglo, sin embargo, el tipo de familia más común era el formado por una pareja y dos hijos tal como se evidencia en un análisis de los censos de Población y Vivienda de 1991, 2001 y 2011 que realiza cada diez años el INE y que evidencia un constante incremento de las parejas sin hijos o con uno, y el descenso en la cifra de familias numerosas. Actualmente, los hogares formados por cinco personas o más, esas que quieren impulsar los partidos de ultraderecha, son solo el 5,7%. La tasa de natalidad en España es de las más bajas de la Unión Europea, con 8,4 nacimientos por cada mil habitantes, muy lejos de los 20 nacimientos por cada mil habitantes de las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. De hecho, las españolas cada día tienen los hijos más tarde con una edad media de 32,1 años y tienen de media 1,31 hijos cifra que evidentemente aboca a una pérdida de población.

Los cambios no afectan sólo a la bajada de la tasa de natalidad y a la disminución, por tanto, del tamaño de las familias, sino a su composición y razón de ser. Para tranquilidad de Vox, la familia sigue siendo la institución social básica, pero ahora hay que hablar de familias, en plural, tal como destaca el sociólogo de la Universidad de Alicante Raúl Ruiz Callado. «Antes partíamos de un modelo prácticamente único: noviazgo, sexo tras el matrimonio -al menos en la teoría-, e hijos. Ahora elegimos si nos casamos, cuándo, cómo, con quién y si tenemos hijos o no. Somos más exigentes y planificamos nuestra vida más que nunca en la historia. Las connotaciones negativas de los solteros; aquello de la solterona y el solterón, ya no existe. Hay un abanico de formas de relacionarse y de formar familias y, a mi juicio, esa diversidad es positiva».

Los cambios en la sociedad y en la familia se han producido gracias al estado del bienestar con la incorporación de la mujer al mercado laboral que permite a la gente decidir. ·Tal como destaca el sociólogo, «la familia antes era una unida económica basada en la dependencia mutua, pero con el estado del bienestar la función de la familia ha variado. Ya no se necesita al abuelo para cuidar a los niños, las mujeres ya no tienen que casarse para estar seguras, los hijos ya no son la salvaguarda de una buena vejez» señala Ruiz, para quien «la familia ahora se basa más en el amor y menos en la dependencia. Sigue siendo en muchos casos un colchón de seguridad económica y afectiva, pero el estado del bienestar ha hecho que otros comportamientos y relaciones sean posibles. Esto enriquece, nos ha librado de estigmas: el de la indecencia de la madre soltera, el de la desviación del homosexual, el de la maldad de la madrastra o el padrastro de la familia reconstituida, el del egoísmo de no querer tener hijos. Todo eso ha cambiado».

De hecho, cada vez hay más parejas que viven juntas sin estar casadas y, las que lo hacen, se decantan cada vez más por matrimonios civiles. En la provincia en 1997 se casaron 7.247 parejas, 5.634 de ellas por la iglesia católica. Veinte años después, se ha constatado una inversión en los términos de forma que, de las 6.590 bodas de 2017, sólo 1.345 se oficiaron según la religión católica, 84 por otras religiones y 5.161 de forma civil.

Lo de «para toda la vida» es cada día más utópico. La tasa de divorcios y separaciones en España es de 2,2 por cada mil habitantes y los matrimonios duran una media de 16,6 años. Los divorcios conllevan otras modalidades de familia, como la monoparental con un padre o una madre, la de padres separados con los hijos conviviendo con uno o turnándose, y la familia compuesta en la que se incluyen las nuevas parejas e hijos.

También se va normalizando el matrimonio homosexual que ya supone el 3,8% de las bodas en la provincia donde en 2017 se celebraron 252 matrimonios entre parejas homosexuales (78.900 en España), la cifra más alta desde la aprobación del matrimonio gay en junio de 2005.



Familia «de verdad»

Para las nuevas formaciones políticas ultraconservadoras, estas nuevas familias no son el ejemplo a seguir. Para Vox, «los poderes públicos han de tributar la consideración que merece a la familia natural, es decir, la formada entre hombre y mujer. Ningún otro tipo de unión será equiparada a la de dicha familia, ya que se protegerá el derecho de los niños a tener un padre y una madre». Vox también señala que «equiparar a las parejas de hecho con el matrimonio, hace que se pierda la esencia de lo que es un matrimonio y una familia». Esta formación aboga, para paliar el envejecimiento de la población, por fomentar la natalidad con ayudas y beneficios fiscales de forma especial a las familias numerosas.

La sociedad española mantiene una postura más «moderna» hacia los nuevos tipos de familias que los partidos ultraconservadores. El estudio «Ipsos Global Trens 2017· realizado en 23 países, evidencia que un 65% de los españoles defiende que el estar o no casados no es un factor significativo para el bienestar de los hijos mientras que un 24% cree que sí influye. El estudio de este instituto de investigación de mercados internacionales también refleja una tendencia a igualar los roles entre hombres y mujeres en el seno familiar. Siete de cada 10 españoles afirma que los hombres tienen más que nunca una mayor responsabilidad en el cuidado de los hijos y el hogar, y 8 de cada 10 defienden la importancia del papel de la mujer dentro del hogar y se muestran contrarios a que una mujer deba ceñirse a ser una buena madre o esposa.

Así, nos vamos acercando cada vez más al modelo de familias anglosajón y nos vamos alejando del modelo latino. ¿Esto es bueno o es malo? A juicio de Raúl Ruiz Callado «ahora elegimos cómo queremos vivir sin pensar tanto en el qué dirán. La diversidad es positiva. Hay efectos como el envejecimiento de la población que hay que abordar, pero tenemos que ver lo positivo: el estado del bienestar ha posibilitado los cambios. También ha influido la secularización con la pérdida de peso de la religión y los nuevos conceptos morales sobre la sexualidad. Yo siempre insisto en que la pluralidad es buena, los comportamientos alternativos a los tradicionales enriquecen». Y si esto no es suficiente, el sociólogo apunta a un factor irresistible: «Ahora que la familia, en general, no se crea por necesidad ni por conveniencia, el amor está más vigente que nunca».