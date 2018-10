EFECTO ROSET0

„Bu? e? no?

„Te conozco, JC. Y puedo intuir lo que piensas.

„A ver Pa. Tú eres Dios. Y sabes lo que pensamos los 19.176.345.967.817.937 habitantes del Universo conocido.

„Sí? quizá? pero a veces me gusta pensar que soy un padre más contigo. Como un vulcaniano, un antareño o un terrícola.

„Precisamente?

„Ya. La Tierra. Los humanos. Lo sabía.

„Es que son mis preferidos, como sabes. Y desde que pasé 33 años con ellos no sé cómo ayudarlos, Pa.

„¿Qué les pasa ahora?

„Pues que están extraviados, Pa. Que no tienen guía y cada uno tira por su lado, sin objetivos más allá del individualismo y el materialismo y?

„Ya, pero eso lo hemos discutido millones de veces. ¿Algo nuevo?

„Pues es que estaba leyendo una curiosidad?

„Soy todo oídos.

„Resulta que hay un pequeño pueblo en Estados Unidos que se llama Roseto.

„Lo sé. 1.658 habitantes. Estado de Pennsilvania. Tiene un ayuntamiento neogótico que?

„¡Pa!

„Perdona. Continúa.

„Pues resulta que hace algunos años se dieron cuenta de que en ese pueblo la tasa de fallecimientos por infarto de miocardio era llamativamente más baja que en el resto las poblaciones cercanas.

„Comerían mejor, o fumarían menos, o harían más deporte.

„Eso es lo curioso, Pa. Los hábitos y los factores de riesgo eran similares en toda la región, sin embargo en Roseto morían menos personas.

„Uno? dos? tres? cuatro?

„Pa? ¿Pa?

„Estoy esperando la conclusión. La evidente sorpresa, porque si no me fueras a contar una revelación esta conversación no tendría mucho sentido.

„Eres fantástico anticipando. Yo sé que lo sabes, pero alguna vez podrías hacerte el ignorante?

„¿Roseto? No sé de qué me hablas?

„Vale. Pues resulta que tras estudiar en profundidad este fenómeno, los científicos llegaron a la conclusión de que la causa de la baja mortalidad cardiovascular era el tipo de relaciones sociales que mantenían los habitantes de este pueblo.

„¿¡Qué me dices!?

„¡Pa!... Resulta que esa comunidad era de emigrantes italianos, con una particular cultura y tradición; gente afable que se ayudaba mutuamente, sin distinciones en el trato según el nivel económico, con las casas muy cercanas y familias extensas, acogiendo a tres generaciones, donde los ancianos eran reverenciados. Todo eso generaba una comunidad con un bajo nivel de estrés, donde sus gentes se llevaban bien, hacían tertulias todos los días y jugaban a las cartas. Y ese fenómeno se ha denominado «efecto Roseto».

„Se me saltan las lágrimas.

„Me estás dando la tarde, Pa. Pero yo a lo mío. Resulta que treinta años después, en 1992, se detectó que los rosetianos habían pasado a tener la misma tasa de infartos que los habitantes de sus poblaciones vecinas, coincidiendo con la evolución de su tradicional estructura social cohesionada y solidaria hacia el característico modelo individualista de la sociedad americana.

„¿Y como sucedió eso?

„Pues debido a los cambios sociales, Pa. A la «modernidad». En 30 años las familias se hicieron pequeñas y se pusieron vallas para separar las casas. Y con esos cambios llegaron el estrés y los ataques de corazón.

„Uno, dos, tres?

„¿Pa????

„Estoy esperando la revelación, JC. Estoy seguro de que me vas a dar una chapa de las tuyas.

„Si lo sé no te cuento nada. Pero ahora te vas a tener que tragar la conclusión de la historia.

„Adelante, me lo merezco.

„El efecto Roseto demuestra que cultivar unas relaciones humanas estables y generosas tiene un efecto protector para la salud humana.

„Pues a eso los terrícolas le han hecho más bien poco caso, ¿no te parece?

„Así es, Pa. Y más en estos tiempos de feroz individualismo informático. Es obvio que los humanos han de prestar más atención a los beneficios para la salud de las relaciones sociales cohesionadas y solidarias.

„Pues como no bajes tú y se lo digas, me parece a mí que cada vez están más aislados con sus consolas y sus móviles.

„Pues yo no pienso bajar otra vez. Ya estuve una vez y sabes cómo acabó aquello.

„Lo recuerdo?

„A lo mejor si le encargamos la tarea a un enviado? Alguien fiable, en el que todos los humanos puedan confiar?

„Quizá? Hay un tipo allá abajo muy dado a „Pues ya tenemos al enviado. ¿Cómo se llama ese santo varón?

„Trum, Pa. Donald Trump.