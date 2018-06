Mentir sin pestañear

18 lunes

HISTORIAS MÍNIMAS

«Son demasiado altos», ha sido la aguda reflexión del seleccionador de Corea del Sur tras la derrota frente a Suecia. Definitivamente, es un hombre imaginativo: consciente de que los occidentales tenemos dificultades para distinguir los rasgos asiáticos, sus jugadores intercambiaban dorsales durante los entrenamientos para confundir a los espías rivales. Se cuenta que en el Mundial de 1966 Corea del Norte sustituyó a la mitad de sus jugadores durante el descanso de su partido contra Italia sin que el árbitro ni los italianos percibieran la diferencia. Pero la estatura es indisimulable, aunque matizada por el orgullo: no es que los coreanos sean bajos, sino que los suecos son altos. Esto coincide con mi irreductible opinión de que los mediterráneos tenemos una estatura idónea y son el resto de europeos los deformemente gigantes. Hablando de presencias imponentes, el animoso delantero egipcio Mahmoud Kahraba comparte vestuario con El-Hadary, el portero suplente de cuarenta y cinco años. Mahmoud es novio de la hija de El-Harady y la cámara ha captado que mira de reojo a su suegro como los coreanos otean a los suecos.

19 martes

SUPERVIVENCIA

Cánovas erraba cuando dijo que la agilidad sirve para subir a los árboles, pero no para hacer política. Estaba siguiendo anoche la entrevista a Pedro Sánchez y me dije que el rasgo más certero del político de cualquier época es su desenvoltura para sostener una opinión y a continuación la contraria con idéntica firmeza. Es cierto que los periodistas podrían haberle achuchado, pero tal vez evaluaron que su situación laboral era mucho más provisional que la del propio Sánchez y en cualquier caso el afecto hogareño es un componente invariable de las entrevistas a los presidentes, quienes siempre dan la impresión de haber acudido al plató con zapatillas y batín. Como recordarán, Sánchez aseguró en el debate de investidura que convocaría elecciones «lo antes posible», pero ayer dijo que «lo antes posible» coincide casualmente con la fecha de disolución. Nadie le creyó en el Congreso y sería cínico escandalizarse ahora porque haya confirmado las sospechas de que necesita tiempo para acumular votos de animalistas, feministas, pensionistas y demás sufijos colectivos. Lo que me maravilló fue el aplomo con que ignoró su mentira donde Rajoy sin duda habría pestañeado.



20 miércoles

VÍSPERAS SICILIANAS

Tras la espantada de Núñez Feijoó, será Pablo Casado quien enarbole el «Primer toque de trompeta contra el monstruoso regimiento de mujeres» del reverendo Knox. La ventaja del reverendo es que sólo se enfrentaba a la reina María Estuardo, una santurrona frágil, mientras que Casado ha retado a la loba Soraya disfrazada de pastorcilla y a la monja alférez Cospedal, cuya mantilla se tambalea por el ardor cuando canta «Soy el novio de la muerte». Lamentaría el martirio de Casado, un joven prometedor desde que finalizó sus estudios de Derecho a la misma velocidad que Lope de Vega escribía comedias. En cuanto a las depredadoras, intuyo que su batalla convertirá en espectáculo infantil el duelo entre las dos gitanas de «Desde Rusia con amor». Hay otros precedentes entrañables como el ama de llaves de Manderley y Rebeca, Jane Eyre y la loca esposa de milord Rochester recluida en un torreón, o Madame de Polignac y la Marquesa de Nesle, que se batieron en duelo por el amor de Richelieu. Richelieu tomó los hábitos como Rajoy, aunque en su caso fue una decisión voluntaria.



21 jueves

SI HOY ES MIÉRCOLES, ESTO ES EL CONGRESO

La primera sesión de control al nuevo Gobierno ha recordado al personaje de Oscar Wilde: «Discúlpeme, no le había reconocido: he cambiado mucho». Los ministros miran de reojo a su alrededor como cerciorándose de que no han sido abducidos y los exministros dan la impresión de haberse mudado temporalmente al ático mientras los carpinteros reforman el banco azul. Por ello, no sorprende que el ministro de Agricultura diga «señora imputada» en lugar de «señora diputada», lo que no fue malicioso sino un genuino lapsus ya que el motivo de la pregunta era precisamente la imputación del ministro por un delito contra el medio ambiente, o que Rafael Hernando no tenga claro si sigue siendo el Dr. Jekyll del Gobierno o ha tomado el bebedizo para convertirse en el flamante Mr. Hyde de la oposición. Sólo Podemos conserva su acreditada ineptitud para desperdiciar con reincidencia casi cómica la bendición de haber nacido en el lugar adecuado y en el momento preciso. Para rubricar el sainete, Ana Pastor todavía preside la Cámara y parece comprensiblemente incómoda por su nuevo papel de okupa institucional. ¿Quién dijo que la democracia es aburrida?

22 viernes

JUSTICIA ES NOMBRE DE MUJER

Al respecto de la puesta en libertad de «La manada», una condena a nueve años de cárcel de los que se cumplen dos no es ninguna ganga benévola, aunque tampoco una severidad insoportable. Simplemente se ajusta al baremo del castigo fijado por la sociedad en función de la gravedad de la ofensa, que, por ejemplo, juzga con mayor dureza el homicidio que el secuestro y éste que el hurto. Los delitos contra la libertad sexual se sitúan en la zona media del reproche. Como el griterío sugiere que esto no es satisfactorio, propongo que la próxima vez que se perpetre una agresión sexual que agite a la opinión pública, la multitud decida si se trata de una violación o de abusos, si el acusado es culpable o inocente y si el condenado puede acceder a beneficios penitenciarios o debe purgar íntegramente la pena, que por otra parte muchas indignadas rechazan para terroristas o criminales pedófilos. Si el resultado es compatible con las garantías jurídicas, la proporcionalidad del castigo y su propósito rehabilitador, cuenten conmigo.