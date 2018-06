Jerarquía de derechos

„Estoy hablando con mi amigo el alicantino.

„¿El alicantino? ¿El médico que vive en la plaza de los Luceros?

„Ese. Aunque tanto como vivir en Luceros? que intenta sobrevivir allí?

„Ya será menos, JC. Sabes que los humanos son quejicosos por naturaleza. Los españoles tienen máster en eso y los alicantinos ni te cuento? Siempre están con que València les discrimina, que su puerto está arrumbado, que si el Hércules debería ganar la Champios League, que unos suaves petardillos no les dejan vivir?

„Hombre? llamar suaves petardillos a las mascletàs que perpetran en Luceros, que se miden en magnitudes de la escala Richter?

„Ya será para menos, JC. Tu amigo es un exagerado. Veamos: seguro que en Alicante la población en pleno se tira a la calle a participar en esas fiestas, todos disfrazados de? de? de lo que se disfracen?

„Pues parece ser que aproximadamente el 20% de los lugareños participan activamente en la fiesta.

„¿20%? Bueno, pues eso no debe originar mayores inconvenientes al 80% restante de la población, claro.

„En realidad no estoy muy seguro? Quizá si te gusta el olor a quemado, las multitudes sudorosas y que te rompan los tímpanos a base de ondas sonoras de alta intensidad es lo más. Lo que sucedes es que, increíblemente, hay mucha gente a la que bueno? ni fu ni fa? no sé cómo decirte?

„Derrotismo, hijo. El Ayuntamiento siempre velando por el bienestar del pueblo y así se lo pagan. Serán los de siempre, claro.

„Pues no sé. Lo cierto es que la ciudad se colapsa, las barracas atruenan hasta las tantas de la madrugada, hay más desfiles que políticos y el olor de la ciudad es mejor no describirlo. Resulta que si tienes un comercio por el centro lo tienes difícil, si eres repartidor de lo que sea ni te cuento, si por lo que sea necesitas descansar porque estás enfermo, eres mayor, o pequeño, o sencillamente trabajas „¡fíjate!„ la cosa se pone cruda. Si tienes exámenes tras las hogueras ya te puedes ir despidiendo a no ser que tengas una casita en Katmandú, y si sencillamente te gusta llevar tu vida, la que sea, pues ya sabes que tienes un gozoso paréntesis de una semana de chunta chunta, pirotecnics, despertás, fogatas, bañás y desfilás.

„Caramba, parece que la cosa no es muy razonable.

„Eso se llama colisión de derechos, Pa.

„Parece que en Alicante no están bien jerarquizados. Porque la jerarquía de derechos es la base de la convivencia en libertad: el derecho de unos comienza donde acaba el de otros: Por ejemplo: el derecho a trabajar prevalece sobre el derecho a divertirse, o el de descansar por las noches al de tocar la trompeta a las cinco de la madrugada.

„Así debería ser, Pa, pero las hogueras son una especie de agujero negro de racionalidad.

„¿Y eso sería tan difícil de resolver?

„Celebro que me hagas esa pregunta. Atento, que te lo voy a resumir en cuatro palabras. Alcalde, puede tomar apuntes: recinto ferial en el Polígono Pla de la Vallonga; diez mil hogueras plantadas, aunque podemos dejar la del ayuntamiento y la del puerto en su sitio. Seis millones de barracas zumbando a 9.000 decibelios las veinticinco horas del día con flota de autobuses gratuitos para que nadie conduzca levemente achispado. Mascletàs en la playa del Postiguet y quitamos los cajones de los Luceros que a los caballos les da la risa.

„JC, eres un monstruo. Has conciliado –ahora que está tan de moda esa palabra„ los derechos a la diversión, el descanso, el trabajo, la libre circula„Lo sé, Pa. ¿Y sabes qué caso me van a hacer?

„¡Confío que todo!

„Sí. El de todos los años: ¡señores foguerers, ya pueden ustedes comenzar su función!