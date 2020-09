Un interno del psiquiátrico de Alicante se prende fuego y amenaza a los funcionarios

Un interno del módulo más peligroso del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante ha prendido fuego a la ropa que llevaba puesta y ha amenazado a los funcionarios este martes. Gracias a la rápida intervención de los mismos, los trabajadores pudieron apagar el fuego y salvar la vida del hombre, que fue trasladado al hospital para tratar las quemaduras, según denuncian desde la asociación "Tu abandono me puede matar".

Desde la organización señalan que "el incidente de ayer se suma a los últimos fuegos intencionados causados por internos que están ocurriendo en muchas de las prisiones de España, en los que funcionarios con escasos medios y con una formación de un curso de extinción de incendios de dos días en el mejor de los casos, han apagado todos ellos y evitado que tengamos que lamentar la pérdida de la vida de alguna persona".

Por esta razón, la asociación profesional de trabajadores penitenciarios denuncia la falta de medios con los que diariamente se enfrentan "ante personas de toda índole". "Alguna de ellas no duda en ejercer la violencia, lo que nos hace exigir una sectorización propia dadas las especiales características de nuestro trabajo y, de esa manera, conseguir un cuerpo de funcionarios de prisiones preparado para estas situaciones. Es incomprensible que todavía no seamos agentes de la autoridad", añaden desde 'Tu abandono me puede matar'.