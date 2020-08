Detenido por la agresión a una octogenaria en un portal de València para atracarla

La Policía ha detenido al presunto autor de una agresión sufrida por una octogenaria cuando se encontraba en el portal de su casa en València, unos hechos que captaron las cámaras de seguridad y que han causado indignación en las redes. «Me golpeó contra la puerta de hierro y me dejó sangrando en el suelo», relataba todavía con el miedo en el cuerpo la mujer a varias televisiones antes de prestar declaración ante la Policía Nacional. El autor de tan violento robo, de 34 años y nacionalidad rumana, fue detenido apenas unas horas después, en torno a las once de la noche en la plaza San Agustín de València, y está a la espera de ser puesto a disposición judicial.

«Yo estaba abriendo, entré y me pegó un manotazo», relataba ayer la anciana tras tomarse un Nolotil para el dolor y con las lesiones en la cara todavía visibles. «Me metió mano en la bolsa y me quitó el monedero», añadió de espaldas a las cámaras de televisión que se acercaron hasta su domicilio tras ver las impactantes imágenes de la agresión captada por la cámara de seguridad. «Me tiró contra la puerta y me dejó en el suelo sangrando». Fueron sus vecinos quienes salieron a socorrerla. El agresor huyó tras apoderarse de la cartera, que apenas tenía 40 euros, tarjetas bancarias y la documentación. de su víctima.