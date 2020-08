Absuelto de un violación en Benidorm al declarar la víctima que no se acuerda de nada de lo que pasó

La Audiencia de Alicante ha absuelto a un hombre acusado de una violación en un descampado de Benidorm al asegurar la víctima que no recordaba nada de lo ocurrido, según la sentencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. La Fiscalía pedía para él una pena de ocho años de prisión así como una indemnización de 6.400 euros. Los hechos ocurrieron sobre las siete de la madrugada del 16 de agosto de 2018 en un descampado sito en la partida de Els Tolls, donde estuvieron consumiendo cocaína juntos en un colchón. La mujer había denunciado que una vez allí le obligó a mantener relaciones sexuales por la fuerza, un extremo que para los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial no ha quedado probado.

El acusado admitió que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante y que éstas fueron consentidas.Según manifestó, aquella mañana estuvieron consumiendo drogas juntos y ella propuso mantener relaciones a cambio de dinero. concretamente le pedía diez, El procesado aseguró que ella accedió aunque sólo tenía diez euros y añadió que posteriormente cuando estaban tomando un café en la estación de autobuses de Benidorm ella le dijo que o le pagaba cincuenta euros o que le denunciaba a la Policía.

Durante el juicio, la mujer no declaró alegando que no se acordaba de nada porque iba hasta arriba de cocaína El tribunal recuerda que este juicio ya se tuvo que suspender en una ocasión ante la incomparecencia de la víctima. Por lo tanto, la Audiencia concluye que no hay prueba de cargo para fundamentar una condena y procede a la absolución del acusado, que se encontraba en libertad provisional por estos hechos.