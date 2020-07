Detenido por circular ebrio y desnudo tras salir de un centro de desintoxicación

Un hombre que llevaba siete meses ingresado en un centro de desintoxicación por su adicción a las drogas y el alcohol fue detenido el pasado domingo en San Antonio de Benagéber cuando circulaba en un vehículo de alquiler desnudo y ebrio. El propio conductor explicó a los agentes de la Policía Local que acababa de salir el sábado de dicho centro de rehabilitación y que tras alquilar el coche, un Nissan Micra, se fue a la playa del Saler, donde «se había excitado», de ahí que no portara ropa interior ni pantalones.

Aunque por el momento solo se le imputa un delito contra la seguridad vial por circular bajo los efectos del alcohol -ya que dio una tasa superior a 0,60 mg/l- la Policía Local de València también investiga la posible comisión del delito de exhibicionismo, al tener varios avisos de ese día en la playa del Saler de una persona cuya descripción coincide con la de este hombre.

Fue una vecina de San Antonio de Benagéber la que alertó el domingo por la noche a la Policía Local informando de que había un hombre desnudo en un vehículo estacionado en la calle.

Cuando los agentes se desplazaron al lugar el coche reanudó la marcha, siendo interceptado y parado. En el interior iba un hombre, de unos 53 años de edad, que tan solo portaba una camiseta roja para que no le rozara el cinturón de seguridad. No obstante, el conductor no portaba pantalón ni ropa interior y desprendía un fuerte olor a alcohol.

Tras realizarle la pertinente prueba de alcoholemia, los agentes comprobaron que estaba ebrio y procedieron a su detención, así como a la inmovilización del vehículo. Fue trasladado al hospital de Llíria para ser evaluado.