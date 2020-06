Un hombre es enviado a prisión por hacer sexting con una menor en Alicante

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a un varón de nacionalidad española y 32 años de edad acusado de los delitos de provocación sexual, abuso sexual a menor de 16 años, corrupción de menores y amenazas al contactar con una menor de 16 años a través de diversas aplicaciones de móvil para solicitarle fotos de carácter sexual, llegando a mantener video llamadas con alto contenido sexual.

La voz de alerta en este caso la dio una expareja del arrestado que le había denunciado por malos tratos y que puso en conocimiento de la Policía Nacional sus sospechas hacía el comportamiento de su ex compañero sentimental.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante que consiguieron localizar e identificar a la víctima, una menor que en el momento de los hechos contaba con 14 años de edad.

En el relato de su exploración la menor exponía como conoció al detenido a través del perfil de una conocida red social para posteriormente seguir conversando utilizando otra aplicación de mensajería instantánea a través de la cual el investigado le pedía que le enviara fotos sin ropa y de carácter sexual, negándose la menor a ello en todo momento. Si bien, si llegaron a realizar videollamadas en las que la menor se quedaba desnuda, hecho que el agresor utilizó para amenazar a la víctima con publicar esos videos si a cambio no le mandaba fotos de contenido sexual explicito.

Tras localizar a la victima la investigación siguió sus pasos hasta que los agentes de la Policía Nacional consiguieron identificar al presunto autor del acoso, un varón que ya contaba con antecedentes por hechos similares e incluso había sido condenado a penas de prisión en dos ocasiones por estos delios.

En ese momento se estableció un dispositivo especial por parte de los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos en el transcurso del cual se procedió a la detención del investigado y se realizó un registro en su domicilio en el que se intervino gran cantidad de material informático para su posterior estudio y análisis, desprendiéndose de la primera requisa evidencias de acceso a archivos con nombres alusivos a contenido pedófilo.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante que decretó su ingreso en prisión.



El "childgrooming" o acoso sexual a menores por internet

En este tipo de delito un adulto se gana la confianza de un menor de edad a través de internet, generalmente utilizando conocidas redes sociales, para conseguir su amistad y en la mayoría de los casos obtener imágenes de pornografía infantil para su propio consumo o para su distribución. Llegando en algunas ocasiones a quedar con la victimas y abusar sexualmente de estas. Tal conducta está recogida en el artículo 183 ter. del Código Penal español.

Durante el tiempo que ha durado el confinamiento debido a la pandemia del Coronavirus y en la futura nueva normalidad el uso de los dispositivos electrónicos por parte de los menores de edad se va a ver incrementado, no solo en la vertiente educativa sino también en la lúdica de acceso a las internet y las redes sociales.

Desde la Policía Nacional se ofrecen una serie de consejos para un uso responsable de las redes sociales e internet:

1. Conocer los riesgos a los que se exponen los menores cuando accedes a la red, y acceder a la información adecuada o limitada para cada edad. Las RRSS requieren edades mínimas para su uso.

2. Usar contraseñas seguras, secretas y complicadas, las cuales deben ser actualizadas ocasionalmente; y medidas de seguridad efectivas (lo que sé, lo que soy y lo que tengo). Nunca compartir con nadie las contraseñas.

3. No compartir información personal a través de tus redes sociales o internet, configurando para ello la privacidad de cada uno de los perfiles que utilices en las redes sociales. Ante todo sé tú mismo.

4. No compartir imágenes o videos íntimos, ni hacer videollamadas íntimas (las imágenes son fácilmente grabadas), ya que se pierde el control de las mismas y pueden ser fácilmente distribuidas, o utilizadas para obtener más imágenes de este tipo.

5. No compartir nunca imágenes íntimas de otros, ya que ésta puede ser una acción delictiva.

6. Sólo seguir y contactar con gente que conozcas en la vida real, no te fíes de otros usuarios de los que no hayas verificado su identidad; pueden hacerse pasar por cualquier persona y realizar cualquier tipología delictiva.

7. Intentar comprobar y ratificar la información, no toda la información que encontramos en internet es cierta.

8. Comunicar o denunciar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier incidencia que se te presente a través del uso de internet o de las redes sociales. Las tipologías más frecuentes son Childgroming (Adulto que contacta con menores con ánimo lascivo), ciberacoso, extorsiones o provocación sexual, entre otras tipológicas delictivas.

9. Mantener siempre actualizados el software de nuestros dispositivos así como los programas que utilicemos y utilizar antivirus. Piensa antes de "clickar" un enlace, ventana emergente o publicidad de cualquier tipo.

10. Como regla fundamental en internet, no hagas a otros usuarios lo que no te gustaría que te hicieran a ti.