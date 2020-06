Detenido en Palma por abusar sexualmente de la hija de diez años de su vecina

La Policía Nacional ha detenido en Palma, a un hombre de 62 años de edad, por presuntamente haber abusado sexualmente de la hija de su vecina, de menos de diez años de edad, cuando la primera se encontraba ausente y él la cuidaba.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos comenzaron cuando la madre de la menor dejaba a su hija con unos vecinos suyos, normalmente con una mujer, pero cuando la mujer trabajaba se quedaba al cargo de la menor el marido de ésta.

Al parecer, en una ocasión, cuando la madre recogió a su hija unos 20 minutos después de haberla dejado con el detenido no observó ninguna actitud extraña pero, al pasar varias horas, la menor le pidió que no la volviera a dejar al cuidado de esa persona porque le enseñaba sus partes íntimas, entre otras cosas. La madre le preguntó por qué no lo había dicho antes y la menor respondió que había sido porque el presunto autor le decía que era un secreto.

Tras saber todo esto, la madre acudió a denunciar los hechos ante la Policía Nacional, quienes, tras saber los extremos narrados, acudieron al domicilio del presunto autor y procedieron a la detención del hombre por un delito de abusos sexuales.