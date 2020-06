Operación Yurta: todo lo que se sabe sobre la detención de Nacho Vidal

El actor de cine porno Nacho Vidal se encuentra en libertad provisional tras comparecer el pasado viernes en el juzgado por su presunta implicación, junto a dos personas más, en un homicidio imprudente durante la celebración de un ritual chamánico conocido como "rito del sapo bufo" y basado en la inhalación de vapores de veneno de sapo ocurrido en julio de 2019 en su domicilio en la localidad valenciana de Enguera.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), tanto Nacho Vidal como otros dos detenidos -una familiar suya y un empleado- comparecieron el viernes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva, que ordenó la libertad provisional para los tres, que quedan investigados en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia.



La Guardia Civil inició esta operación tras el fallecimiento del fotógrafo de Toledo y aficando en Valencia José Luis Abad, durante la celebración de un ritual místico basado en la inhalación de los vapores del veneno de sapo bufo alvarius. Tras una investigación de once meses, se pudo constatar la existencia de un delito de homicidio por imprudencia y un delito contra la salud pública, supuestamente cometido por quienes organizaron y dirigieron el ritual.

Se trataba de una actividad habitual con fines terapéuticos o medicinales que, en sí misma, suponía un "serio riesgo" para la salud pública, pero que quedaba "enmascarada ante lo que parecía un ritual ancestral aparentemente inofensivo, que captaba personas fuertemente sugestionadas, bajo el especial estado de vulnerabilidad o necesidad de sanar determinadas dolencias o adicciones, empleando métodos alternativos", según la Guardia Civil.

¿Quién es la víctima del caso?

La víctima del caso por el que el afamado actor de cine para adultos y otras dos personas fueron detenidas por un supuesto delito de homicidio imprudente es el fotógrafo de moda José Luis Abad Rubio.

El fotógrafo trabajó para importantes publicaciones nacionales e internacionales del mundo de la moda como Vogue, Tatler Hong Kong, 2Bexposed NY, Oxxo magazine, La Milk, Oci, H magazine y Oxxo.

¿Cuándo y dónde sucedieron los hechos?

La muerte se produjo en julio del año pasado, en la casa de campo que el actor de cine para adultos tiene en la localidad valenciana de Enguera. El equipo de Policía Judicial de Xàtiva ha precisado meses para probar los hechos y detener al actor y a sus supuestos cómplices.

¿En qué consiste el "rito del sapo bufo"?

La muerte del fotógrafo, según se informa desde el periódico del grupo Prensa Ibérica Levante-EMV, sucedió durante un rito para desintoxicarlo de las drogas mediante la administración de un veneno obtenido del sapo bufo. Pero, ¿en qué consiste exactamente este rito? Se trata de fumar bufantoína, el veneno extraído del sapito de Sonora o bufo alvarius, el cual está considerado como uno de los alucinógenos más potentes. Este anfibio contiene la sustancia 5-MeO-DMT, que es una droga que se suele comercializar por internet.

Este "viaje iniciático y curativo" dura entre 15 y 20 minutos y produce importantes alteraciones; taquicardia, pérdida de conocimiento y, en ocasiones, la muerte.

¿Qué es la "molécula de Dios"?

En esta ceremonia chamánica que procede de Méjico, del Estado de Sonora, se llama al veneno obtenido del sapo bufo como la "molécula de Dios".

¿Por qué se llama "Operación Yurta"?

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Xàtiva, encargado de la investigación de la muerte de José Luis Abad, ha bautizado a la operación como "Yurta". El nombre corresponde a un tipo de tienda que suele ser utilizada por los nómadas en las estepas de Asia Central y que Nacho Vidal instaló en el exterior su vivienda en Enguera.

No obstante, el ritual con el veneno del sapo bufo que provocó la muerte por infarto de Abad, según ha podido conocer Levante-EMV, fue realizado en el interior de la casa de Nacho Vidal y no en la yurta del exterior.

¿Por qué se detiene a Nacho Vidal por homicidio imprudente?

El fotógrafo de moda sufrió un infarto de miocardio que le provocó la muerte en minutos, pero, pese a sus convulsiones y a la asfixia evidente del fotógrafo, completamente amoratado y rígido en el suelo, ninguno de los presentes intervino ni llamó al servicio médico de emergencias, según consta en el atestado entregado a la jueza, lo que finalmente les ha valido la detención por homicidio imprudente.

¿Nacho Vidal ha reconocido consumir el veneno del sapo bufo?

El afamado actor y director de cine pornográfico relataba en un vídeo en 2017 su experiencia con esta sustancia en un vídeo en Youtube: "Yo había visto a Dios, tenía el Santo Grial y quería que todo el mundo lo viera". En su alocución, recomendaba su uso "a todo el mundo" para volver a "conectar con la tierra y la madre naturaleza".

"Cuando tomé el sapo me morí; vi mi muerte y no tengo miedo a la muerte", describe, y una vez regresó de ese "viaje", se dio cuenta de que estaba "aquí" y de que no iba a estar "ni una hora sin hacer algo que quiera hacer". "El tiempo es el único oro y soy multimillonario en tiempo", concluía.

En el vídeo, el actor porno explicaba su "humilde experiencia con el sapo", que le llegó a través de un amigo y un hermano de este último "enganchados" a la base y a la heroína desde hacía años y que estaban recuperados. Se decidió, relataba, porque se veía "en una mierda muy grande" de la que no podía salir y porque vivía "en un bucle con mis adicciones y apegos".

La primera vez que lo probó fue en Ibiza, con una pipa de cristal, abriendo los ojos y mirando al sol, y fumando de ella. "Desconecté de una manera que no entendí lo que pasó, ni el tiempo que estuve ni nada" y pensó que había experimentado algo "superior a ti, no existe la palabra para describir lo que pasó, habría que inventársela".

Una segunda toma le hizo "revolverme, morir, que mi alma se fuera de mi cuerpo completamente, que explotara, no tenía límite, mi cuerpo era luz, formaba parte del suelo, del cielo, de las plantas, yo era el universo, era todo", describe, para asegurar que volvió de ese "viaje" fuerte y con energía.

Al cabo de dos días, señala que fue asimilando lo que le pasó: "Yo había visto a Dios; tenía el Santo Grial y quería que todo el mundo lo viera", hasta el punto de que se volvió "ansioso" con sus amigos, que pensaron que estaba "loco" cuando lo que intentaba era "que todo el mundo abriera los ojos".

"He estado toda mi vida con los ojos cerrados y de repente me he fumado un sapo y los he abierto y he dicho: ¡hostia esto me he estado perdiendo durante 42 años de mi vida!", prosigue, para afirmar que con el 'sapo' "bloqueas completamente el pasado y el futuro y estas aquí y ahora; y eso es maravilloso porque yo no estoy loco, vivo el aquí y el ahora y eso es una de las bendiciones más grandes que me puede haber dado el sapo".

Defiende su uso porque "quita las adicciones, los apegos, ni coca, ni alcohol, ni pastillas para dormir, ni café ni Coca-cola, ni azúcar, ni sal" y argumentaba que "con el sapo he conseguido la felicidad completa, la paz de mi espíritu".

"Recomiendo a todo el mundo que lo pruebe una vez y que intente conectar con lo que realmente importa: la tierra, la madre naturaleza y te vas a dar cuenta de que fumando el sapo, me he encontrado con mi espíritu, con mi alma".