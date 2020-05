La AUGC critica el uso de personal de Seguridad Ciudadana para desinfectar cuarteles

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado se esté detrayendo a personal de unidades dedicadas a Seguridad Ciudadana para la desinfección de cuarteles y dependencias de la Benemérita. La AUGC reclama que se use a personal externo especializado para realizar este tipo de tareas y ha recordado que desde que empezó la crisis del coronavirus ha remitido diferentes solicitudes a la Jefatura de la Comandancia y del Sector de Tráfico para lograr una mejor organización del personal. A pesar de que estos medios y medidas preventivas han ido llegando a las distintas unidades "desde la Comandancia de Alicante se siguen adoptando ciertas medidas erróneas o que son cuanto menos bastante cuestionables", lamenta esta asociación.

Para la desinfección de vehículos y dependencias se están usando generadores de ozono cedidos por empresas, así como otro que utiliza el Servicio de Material Móvil de la Comandancia de Alicante. Desde la AUGC se ha criticado que los agentes no están siendo informados si poseen certificaciones de los fabricantes que acrediten su capacidad virucida y su efectividad contra el coronavirus, así como el hecho de que el personal de la Guardia Civil que realiza estas labores, carece de la cualificación profesional para realizar estas tareas de desinfección.

La asociación recuerda que el propio Ministerio de Sanidad en su documento de fecha 27 de abril dice que "actualmente, no existe ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por nebulización sobre las personas. Por tanto, esta técnica de aplicación que se anuncia en los denominados túneles desinfectantes de ningún modo puede ser utilizada sobre personas. Un uso inadecuado de biocidas introduce un doble riesgo, posibles daños para la salud humana y dar una falsa sensación de seguridad". "Además el ozono está siendo aún evaluado por la Unión Europea para ser homologado, y en el listado de productos virucidas autorizados en España continúa sin estar registrado. Sin embargo, sí que hay otros productos eficaces para desinfección aérea validados que podrían utilizarse aunque evidentemente el tratamiento debe ser realizado por personal profesional y cualificado", recalcan.

"Desde AUGC Alicante no entendemos cómo por parte la Jefatura de la Comandancia de Alicante incluso se ignoren las órdenes dadas por escalones superiores, en concreto del General Jefe de Asistencia al Personal quien con fecha 02/04/2020 remitió un correo, donde entre otros aspectos dice que estas máquinas, no deberían ser usadas por personal del Cuerpo, toda vez que grandes dosis de ozono podrían tener efectos nocivos para la salud, y por tanto requieren que sean usadas por personal técnico especializado que conozca adecuadamente tiempos de exposición, protecciones respiratorias, tiempos de ventilación en zonas tratadas etc..", señala el comunicado.

Para la asociación todo esto evidencia el riesgo al que están siendo expuestos los guardias civiles en sus puestos de trabajo y podría suponer un peligro grave para su salud.

Por otro lado, han denunciado que viene siendo cada vez más habitual que la descontaminación se venga realizando por parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia, "no siguiendo las instrucciones y recomendaciones que emite el Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa, por empresas especializadas del sector, convirtiéndose así lo excepcional en habitual en cuanto a la realización de dicho cometido por parte de el personal destinado en esa Unidad".

La AUGC recuerda que el personal de las USECIC tan solo poseen el nivel básico de formación NRBQ (nivel 1), por lo que están capacitados para realizar una descontaminación básica y por tanto cuando prestan estos servicios, quedan sin descontaminar en las Unidades en las que actúan, diversas zonas en las que los agentes pueden tener contacto con el virus y por tanto resultar contaminados e igualmente estas tareas no se realizan con el material y los productos adecuados, ya que utilizan simplemente una disolución en la proporción indicada de agua y lejía, no procediendo a la desinfección de lugares de mas frecuencia de uso, ni utilizando productos con más poder desinfectante frente a virus como el covid-19, con lo que igualmente se pone en riesgo de contagio tanto al personal de las USECIC como al resto de agentes.

La asociación ha expresado su agradecimiento a particulares y empresas, que casi a diario ofrecen sus servicios de limpieza de manera solidaria y con la mejor de sus intenciones y "estamos seguros que los agentes agradecen su ofrecimiento, pero lamentamos que quienes se encuentran en sus esplendidos despachos sigan pensando más en la imagen que en la seguridad de los guardias civiles, desoyendo incluso órdenes superiores desconociendo por qué motivo o interés e igualmente no entendemos que se detraiga a una Unidad especial de sus labores principales como es la Seguridad Ciudadana con el fin de realizar desinfecciones de Unidades que deberían ser realizadas por empresas del sector y por personal especializado pero no por guardias civiles".