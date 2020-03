Un detenido por estafar a agricultores de la Vega Baja en la compraventa de 61 toneladas de naranjas

La Guardia Civil de Torrevieja ha detenido en un pueblo de Valencia a un hombre de 57 años por una presunta estafa con más de 60 toneladas de naranjas a tres agricultores de la Vega Baja y por importe de 26.085 euros, informó ayer la Comandancia de Alicante. La investigación comenzó por el equipo ROCA (Equipo Contra el Robo en el Campo) de Torrevieja en diciembre a raíz de las denuncias de los tres perjudicados en dependencias de la Benemérita en Almoradí.

Los tres coincidieron en denunciar que se había puesto en contacto con ellos el gerente de una empresa de Guadassuar (Valencia) con quien habían concretado el precio del corte y recogida de sus naranjas y haber convenido el pago total del producto, sin que éste llegara a abonarles nada por ellas. El denunciado habría comenzado firmando pequeños contratos, pagando parte de lo adquirido con pagarés asociados a una misma cuenta bancaria. Al comprobar los agricultores que podían confiar en él, decidieron venderle el resto.

Según informó la Benemérita, el sospechoso volvió a utilizar los pagarés como medio de pago, pero esta vez con la intención de no atender a los pagos aplazados en la fecha de vencimiento. De hecho, los pagarés fueron devueltos al no disponer de fondos ninguno de ellos, lo que además ocasionó otras gastos extra por el rechazo.

Los investigadores tuvieron dificultades para localizar al denunciado porque la empresa de Guadassuar estaba cerrada y éste había desaparecido. En su lugar había otra mercantil hortofrutícola completamente distinta, con otros empresarios. Finalmente, pudieron detenerle en la localidad de Tavernes de la Valldigna. El sospechoso quedó en libertad con cargos tras declarar.

Inspecciones en almacenes



Por otro lado, La Guardia Civil ha imputado a 17 personas en la comarca de La Marina Alta y La Safor (Valencia) como presuntos autores por falsificar 113 documentos agrarios para ocultar la procedencia ilícita de 72 toneladas de naranjas.

La operación, bautizada como «Traza 3.0», fue llevada a cabo por el Equipo ROCA de Calp y, en ella, se imputa a los implicados presuntos delitos de falsificación de documento privado y receptación. Se trata de 13 hombres y 4 mujeres.

El pasado junio, coincidiendo con la campaña de recolección de la naranja, los agentes iniciaron una minuciosa labor de clasificación y estudio de miles de documentos DATA, en almacenes de compra de cítricos de las comarcas citadas. Este documento DATA (Documento de Acompañamiento y Trazabilidad Agraria) tiene como fin saber el origen y destino del producto e incluye datos de: propietario, terreno, transportistas/recolectores, cantidad, destino, fecha de recolecta y firma. Además, es de obligado cumplimiento para cada partida que supere los 20 kilos. Del estudio de estos documentos, los agentes detectaron 113 que presentaban ciertos rasgos de haber sido falsificados y detrás estaban varios grupos de cuadrillas que compartían los datos para las supuestas falsificaciones. Los casos más habituales se pudieron clasificar en cuatro: propietarios de explotaciones que no habían dado autorización, pero sí había varios documentos supuestamente expedidos por ellos; propietarios que habían dado una única autorización, pero se hallaron muchas otras a su nombre; propietarios que habían firmado varias autorizaciones, sin embargo, en los documentos aparecían variedades que no cultivaban, fechas distintas o terrenos que no eran los suyos; y propietarios ficticios.