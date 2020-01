Un incendio calcina una casa de campo en Sant Joan

Los bomberos han sofocado un incendio en una casa de campo de Sant Joan tras tres horas de trabajo. El aparatoso fuego ha ocurrido en una vivienda donde se almacenaba gran cantidad de objetos y ropa, lo que ha hecho muy difícil las labores de los efectivos del consorcio.

La casa está ubicada en la partida de Fabraquer y ha generado una gran columna de humo negro quedando practicamente calcinada por completo.

En un principio no se han registrado daños personales aunque la gran cantidad de residuos que hay en el interior no han permitido confirmar aúnque no hubiera nadie dentro de la casa.