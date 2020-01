Explosión en Tarragona: Un trabajador de la petroquímica, segundo fallecido por la explosión

Los bomberos han localizado este miércoles por la mañana un cuerpo en la industria química de Tarragona donde el martes por la tarde se produjo una fuerte explosión. Se trata de la persona desaparecida desde tras la deflagración. Con esta ya son dos las personas que han muerto tras este accidente en el municipio de La Canonja, ya que otra perdió la vida en el barrio tarraconense de Torreforta, a unos tres kilómetros de la industria.



Las tareas de rescate dentro de la planta se tuvieron que suspender la pasada madrugada, a las dos, porque peligraba la estructura de la nave.



Todo apunta a que la causa de la primera muerte, la de un vecino de Tarragona, se debió a la onda expansiva de la explosión, que habría proyectado una plancha metálica que impactó contra el edificio donde vivía la víctima. Además, también hay un herido crítico y un herido muy grave, ingresados en el hospital Vall d'Hebron, así como un de menos gravedad y cinco leves. Todos los heridos son trabajadores de la empresa IQOXE.





Confinamiento preventivo

El jefe del operativo de Bombers de la Generalitat ha explicado quey que los bomberos desplegados en la "zona caliente" han centrado sus esfuerzos en sofocar el fuego y detener la fuga de un segundo depósito de óxido de propileno.es un trabajador de la empresa que ha sufrriddo la explosión.Este segundo fuego ha provocado que Bombers haya ordenadoque rodean la siniestrada para evitar daños a causa de una segunda explosión.La explosión ha tenido lugar hacia las 18.40 horas de esta tarde en una fábrica de la empresa), antigua, por motivos que se están investigando.Como medida preventiva, Protección Civilde las poblaciones de, aunque hacia las 19.30 horas lo han restringido a La Canonja y Vila-seca y dos horas después se ha levantado también en estas dos poblaciones. No obstante, y de forma preventiva, las autoridades han recomendado a los vecinos que permanecieran en sus casas si veían o notaban humo, aunque no se han cansado de repetir que no era humo tóxico.La deflagración, perceptible por los vecinos de todas las poblaciones cercanas y que, ha causadoy una columna de humo visible desde kilómetros de distancia.Testigos de la fuerte detonación han difundido imágenes de las enormes llamas en las redes sociales.A consecuencia del accidente, la Dirección General de Protección Civil ha activado la fase de alerta del plan de emergencias químicas Plaseqcat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha puesto en marcha su protocolo ante accidentes de múltiples víctimas y movilizado a unidades especializadas.