El Colegio de Graduados pide 6 años de cárcel a su expresidente por apropiarse de casi 500.000 euros

Reclama que se declare al Banco Santander responsable civil por casi 79.000 euros cargados a las cuentas colegiales con tarjetas particulares del acusado.

El Colegio de Graduados Sociales de Alicante ha presentado en el juzgado que investiga el agujero contable en la entidad un escrito donde reclama que el expresidente de la institución, Francisco Javier Méndez Jara, sea condenado a seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida de casi 500.000 euros. El escrito de acusación presentado por el abogado Evaristo Llanos, que no es el definitivo al estar pendiente la entrega de una documentación solicitada por la acusación particular, recoge también que el acusado indemnice al Colegio de Graduados con más de 440.000 euros. Además solicita que el Banco Santander sea declarado responsable civil subsidiario por la cantidad de 78.975 euros, importe que corresponde al dinero de las cuentas colegiales cargado a tarjetas particulares del expresidente investigado.

Según el escrito de la acusación particular presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, el acusado Francisco Javier Méndez Jara, que dimitió de su cargo en el verano de 2016, se aprovechó de su condición de presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante y de la confianza que los miembros de la junta de gobierno tenían depositada en él para apropiarse de forma continuada de dinero de la entidad. Dicha apropiación se produjo entre 2014 y 2016 mediante transferencias, traspasos y cheques desde cuentas del Colegio a cuentas particulares del investigado, así como mediantes «gastos y conceptos injustificados efectuados con tarjetas Visa titularidad del Colegio y cuyo beneficiario era el investigado», según la acusación particular, que sostiene que también se apropió de dinero vinculando sus propias tarjetas personales con las cuentas colegiales.

Operaciones fraudulentas



Durante los ejercicios de 2015 y 2016, años que han sido objeto de la investigación judicial, el acusado realizó diversas operaciones en las que presuntamente se apropió de más de 466.000 euros.

Según el desglose del dinero desviado de la entidad presuntamente por el expresidente, el mayor importe –171.305 euros– corresponde al denominado proyecto Metis, calificado en un informe pericial como un programa «fantasma» que no se llevó a cabo. Asimismo, cargó más de 93.000 euros a dos tarjetas Visa del Colegio cuando se trataba de gastos personales no atribuibles a labores colegiales, sacó 54.200 euros con otra tarjeta y realizó transferencias nominales a su favor por importe de 78.904 euros. Asimismo, le imputan la apropiación de otros 44.820 euros en gastos por supuestos desplazamientos del presidente, junta de gobierno y autoridades y 23.219 euros de supuestos viajes gestionados por el Colegio.

La acusación particular también recoge en su escrito que Francisco Javier Méndez logró vincular sus tarjetas particulares a las cuentas del Colegio y, además de los cargos de 2015 y 2016 ,en el ejercicio de 2014 gastó 24.775 euros, lo que supone 78.975 euros en los tres años. Este dinero se le reclama al Banco Santander como responsable civil subsidiario al no haber actuado «con la diligencia debida» por cargar en las cuentas del Colegio los gastos de tarjetas personales del acusado. La entidad bancaria no ha contestado a los requerimientos del juzgado para que aporte la justificación de esos cargos.

Los hechos se descubrieron al comprobar la presidencia del Colegio Oficial de Graduados Sociales de España una denuncia de varios colegiados de Alicante. Méndez dimitió y firmó un reconocimiento de deuda de 240.900 euros, la mitad del agujero que se desveló en un informe. Se comprometió a devolver el dinero, pero el acusado solo realizó un primer pago de 50.000 euros y lo hizo para evitar su ingreso en prisión, según la acusación.

La entidad colegial ha superado la crisis «con esfuerzo»



La actual presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, María Antonia Oliva, ha explicado a este diario que a pesar de la delicada situación económica causada a la entidad por su expresidente han podido «salir del bache» y «superar con esfuerzo» la crisis. Oliva destacó que la institución ha retomado su actividad habitual y están inmersos en los preparativos para conmemorar este año el 50 aniversario de la creación del Colegio de Graduados Sociales de Alicante.